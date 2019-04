Mielipide

Kasvavat kaupunkiseudut tarvitsevat erityisaseman

keskittyy Suomessa pääkaupunkiseudun ohella yli­opistokaupunkeihin ja yli 100 000 asukkaan kaupunki­seuduille. Niiden monipuolinen opinto- ja työpaikkatarjonta, asuntorakentaminen, liikkumis­mahdollisuudet sekä vilkas kulttuurielämä houkuttelevat nuoria, työikäisiä ja maahan­muuttajia. Samalla laajat alueet Suomessa menettävät väestöään.Väestökehitys erilaistaa kuntia voimakkaasti. Kaupungistuminen on voimistuva suuntaus niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.Kasvavien kaupunkiseutujen elinvoima on tärkeää koko Suomen kilpailukyvylle. Kasvavan kaupungin päätöksenteon ytimessä on rakentaminen ja rahoittaminen. Kaavoituksen on tuotettava rakennuspaikkoja uusille asuin- ja työpaikka-alueille ja löydettävä tilaa täydennysrakentamiselle. Toimiva joukkoliikenne vaatii lisäpanostuksia.Kaupunginosat erilaistuvat ja kaupunkilaisten hyvinvointierot kasvavat. Kasvun lieveilmiöitä ovat asumisen kalleus, työttömyys, syrjäytyminen ja osattomuus. Suurilla kaupungeilla on myös keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen edistämisessä.kysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan valtion ja suurten kaupunkien yhteistyötä sekä laaja-alaista kaupunkipolitiikkaa.Tulevaisuuden kaupunkipolitiikan tulee perustua valtion ja suurten kaupunkien sopimuskumppanuuteen. Sen perustaa ovat kaupunkien laaja itsehallinto, yleinen toimivalta ja riittävä investointikyky kasvun rakentamiseksi.Kaupunkipolitiikan tulee tunnistaa kaupunkiseutujen erot ja toisistaan poikkeavat voimavarat. Yhdenmukaisten mallien sijaan on tunnistettava erilaistuva kuntakenttä.ja kaupunkiseutujen väliset mal-sopimukset ovat yksi kaupunkipolitiikan muoto. Niillä kehitetään maankäyttöä, asumista ja liikennettä kaupunkiseutujen sisällä sekä valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyössä.Mal-sopimukset koskevat tällä hetkellä pääkaupunkiseudun lisäksi Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseutuja. Sopimukset ovat hallituskauden mittaisia, ja ne päättyvät vuoden 2019 loppuun mennessä. Uusi hallitus linjaa sopimus­menettelyn jatkon.Nykyinen sopimusmenettelyn rajaus neljään kaupunkiseutuun ei vastaa nyky-Suomen aluekehitystä eikä kaupunkiseutujen kasvulukuja. Muutkin suuret kaupungit ja kaupunkiseudut joutuvat vastaamaan haasteisiin, joita mal-sopimus­menettely on luotu ratkaisemaan.tulisikin solmia seuraavalla hallituskaudella mal-sopimukset sekä nykyisten sopimuskaupunkien että Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen kanssa. Tällöin mal-sopimusten piirissä olisivat kaikki Suomen yli 100 000 asukkaan kaupungit.Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduilla asuu yhteensä noin puoli miljoonaa suomalaista. Jyväskylä, Lahti ja Kuopio kantavat vastuuta keskisen Suomen kilpailukyvystä. Näillä kaupunkiseuduilla sijaitsee monia merkittäviä osaamiskeskittymiä sekä kansainvälisesti toimivia pk-yrityksiä ja teollisuutta. On tärkeää, että seudut ovat ulkomailtakin helposti saavutettavissa ja että niissä on toimiva palvelujärjestelmä.ohella mal-sopimusmenettelyä tulee kehittää. Kasvavien kaupunkiseutujen haasteet ovat muuttuneet. Ilmastonmuutos, sosiaalinen kestävyys ja osallisuus, digitalisaatio, uudet innovaatiot ja kaupunkikehitysalustat ovat esimerkkejä nykyisen kaupunkipolitiikan ydinkysymyksistä.Uudet kaupunkiseudut voisivat antaa lisäarvoa mal-sopimusmenettelyyn tuomalla uusia ajankohtaisia sisältöjä ja toimintatapoja suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan.Kaupunkipolitiikka ei ole vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseudun välillä vaan kasvun kestävää hallintaa. Tämä on valtion ja kaupunkien yhteinen, kansallisesti tärkeä kysymys.Jotta kasvavien kaupunkien elinvoima koituisi koko Suomen hyväksi, kaupunkipolitiikan on oltava kattavaa ja johdonmukaista. Sopimusten on huomioitava alueiden erot ja erityispiirteet. Seuraavan hallitusohjelman tulee sisältää selkeät kirjaukset, joiden nojalla kansallista kaupunkipolitiikkaa kehitetään.