HSL:n vyöhykeuudistus tekee Tikkurilasta takapajulan

nykyisen seutu­lipun ostavista saavat pian juhlia, sillä matkalippu Helsingin keskustaan halpenee roimasti. Ennen matkakortin lataus kuukaudeksi maksoi 106,50 euroa, uudistuksen jälkeen vain 59,70 euroa.Tämä ei kuitenkaan koske Tikkurilassa asuvia, sillä Vantaan keskusta on jätetty AB-vyöhykkeen ulkopuolelle. Tikku­rilalaisten matkalippu kallistuu euron kuukaudessa. Tikkuri­lalaiset ja Tikkurilaa vaihtoasemanaan käyttävät ovat siis ­vyöhykeuudistuksen maksu­miehiä.Uudistuksessa on unohdettu, että Tikkurilasta on vain kahden minuutin junamatka Puistolaan. Ostamalla kahden vyöhykkeen lipun sieltä säästäisi roimasti. Silläkään ei näytä olevan väliä, että Tikkurilasta pääsee keskustaan alle vartissa junalla, joka pysähtyy vain Pasilassa. Sillekin matkalle on ostettava ABC-lippu.Vantaa uudistaa ja kehittää keskustaansa isosti: vanhaa puretaan ja uutta rakennetaan. Tikkurila on houkutteleva paikka asua: nopea junayhteys Helsinkiin ja kaikki palvelut muutaman kilometrin säteellä.HSL:n vyöhykeuudistus, josta myös vantaalaiset ovat olleet päättämässä, tekee Tikkurilasta takapajulan. Paikan houkuttelevuus katoaa lauantaina 27. huhtikuuta. Tulevat asunnonostajat varmasti tutkivat tarkasti vyöhykekarttaa valitessaan asuin­paikkaansa, sillä nyt on varaa valita.