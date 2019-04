Mielipide

EU-vaalit eivät vastaa muutoksen toiveeseen

Nyt

Toukokuussa

EU-parlamentti

Parlamentin

Kyse

Euroopan unioni

on tasan kuukausi aikaa euro­parlamentin vaaleihin. Ehdokas­asettelu vahvistetaan tänään torstaina.Vaalikuume on siis kovimmillaan. Kojuissa esitellään ehdokkaiden ja puolueiden ohjelmia. Kansalaiset väittelevät baareissa EU:n suunnasta.Myöhästynyttä aprillia!eri puolilla Eurooppaa järjestettävissä EU-parlamentin vaaleissa mitataan ensimmäistä kertaa tunnelmia suuren maahanmuuttovuoden 2015 jälkeen. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun populistiset puolueet ovat kansallisesti kasvaneet EU-maissa. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Britannian brexit on ajautunut umpikujaan ja monenkeskisiin kauppasopimuksiin perustuva maailmanjärjestys on joutunut Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin populistisen protektionismin vuoksi ongelmiin.EU-parlamentti on kasvattanut valtaansa. Se on nykyisin tasavertainen EU-sääntöjen ja direktiivien muovaaja jäsenmaiden ja komission rinnalla. Väistyvä parlamentti on esimerkiksi linjannut, miten metsien hiilinieluja tulee laskea, mikä oli tärkeä linjaus Suomen metsäteollisuudelle ja metsien omistajille.oli päättämässä myös siitä, miten ajoneuvojen päästöjä ja muovin käyttöä tulisi rajoittaa ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. EU-parlamentaarikoilla oli merkittävä vaikutus myös siihen, millainen tietosuoja kuluttajilla on, miten tekijänoikeuksia suojataan ja kuinka kallista matkapuhelimen käyttö on unionin alueella.Toukokuussa valittava parlamentti osallistuu työhön, jossa EU:n ilmastopolitiikkaa kehitetään. Parlamentaarikot ovat linjaamassa, miten EU:n budjetti tulevaisuudessa kerätään ja mihin sitä käytetään. Merkittäviä muutoksia on tiedossa. Kun rahanjaon ja -keruun periaatteita muutellaan, muutellaan koko EU:n luonnetta. Uuden komission – etenkin sen puheenjohtajan – odotetaan olevan nykyistä aktiivisempi. Puheenjohtajan on saatava suostumus parlamentilta, joka kohta valitaan.valta, Euroopan poliittinen tilanne ja unionin muutostarpeet perustelisivat sitä, että nämä vaalit otettaisiin tosissaan. Kiinnostus vaaleja kohtaan on kuitenkin lähellä nollaa sekä äänestäjillä että puolueilla. Olisi yllätys, jos äänestysaktiivisuus ylittäisi edelliset parlamenttivaalit. Silloin uurnilla kävi alle 43 prosenttia äänioikeutetuista, Suomessa vain 39 prosenttia.Perinteinen vastaus alhaiseen äänestysaktiivisuuteen rakentuu tiedon puutteen ympärille.Parlamenttia ei tunneta, sen toimintatavat ja asema ovat epäselviä, euroedustajat eivät onnistu perustelemaan tekemisiään äänestäjille ja tiedotusvälineet kertovat parlamentista puutteellisesti. Näitä puutteita on yritetty korjata vuosikymmeniä, ja monenlaisia keinoja on testattu. Jos kyse olisi vain tiedon paremmasta jalostamisesta ja sen tarjoilusta, tilanne olisi oiennut jo ajat sitten.on enemmänkin uskosta kuin tiedosta. EU-vaaleissa ihmiset haluavat kyselyjen mukaan muutosta. Muutosta eriarvoistavaan kehitykseen, globalisaation vauhtiin, maahanmuuttoon, korruptioon tai yleiseen epävarmuuteen. Joku ehkä haluaa muutoksen kaikkiin näihin huoliin, joiden painon koetaan EU-parlamenttikaudella kasvaneen.Eräillä on varmaan mielessään pitempikin lista muutettavista ­asioista. Joku haluaa voimakkaasti muutosta vain johonkin näistä ­murheista. Maahanmuuton vastustaminen ei riitä koko Euroopan kattavaan jytkyyn ja vallankumoukseen EU-parlamentissa, sillä se on kui­tenkin vain hyvin suppea teema ­eurooppalaisten äänestäjien arjessa.edusti muutosta kymmeniä vuosia sitten: se muutti levottomuutta rauhaksi. Nykyään unioni kokonaisuutena ei edusta äänestäjien silmissä muutosta missään asiassa, se vain takaa vanhan menon jatkuvuuden.EU on piirtynyt – ja populistien näkemyksissä myös tietoisesti piirretty – muutoksen vastustajaksi, ulkopuoliseksi vallaksi, joka vaikeuttaa muutoksia: se tuntuu tarjoilevan jäsenmaiden arkeen huonosti sopivia säädöksiään ja kansallisia budjetteja koskevia rajoituksiaan.EU-parlamentti ei tämän koneiston osana ole äänestäjien mielessä uskottava muutoksen tuoja. Heikko äänestysaktiivisuus on vain looginen seuraus siitä, mitä eurooppalaiset ajattelevat omien muutostoiveidensa toteutumisen todennäköisyydestä eurovaaleissa.