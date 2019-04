Mielipide

Väitin, että vihreiden vaali­voitto ja Halla-ahon ääni­vyöry ovat merkkejä kahtia­jaosta – selitys on helppo

Eduskunta­vaalien

Tämän

Jaottelua

aikana mediaa ja vaali­väittelyitä seuraava saattoi erehtyä luulemaan, että Suomi olisi yhtäkkiä haljennut mystisesti kahtia.Tässä ajatusrakennelmassa toisella puolella olivat konservatiivis­henkisesti ajattelevat maahanmuuton vastustajat, jotka suhtautuvat ”ilmastonmuutos­vouhotukseksi” nimeämäänsä ilmiöön kielteisesti. Toisella puolella olivat arvo­liberaalit ihmisoikeussopimusten puolustajat, joiden mielestä ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi on toimittava nyt, vaikka kuinka tekisi kipeää.Ensimmäisen puoliskon olemassaolon uskottiin selittävän perussuomalaisten nousua, toisen sitä, ettei nousu ollut nähtyä suurempi.kirjoituksen tyylilaji on synkkä yksinpuhelu. Syyllistyin nimittäin kahtiajaotteluun itsekin. Kirjoitin vaalipäivän jälkeen, että vihreiden vaalivoitto ja Jussi Halla-ahon (ps) historiallinen äänivyöry ovat merkkejä siitä, että kahtiajako näkyy Helsingissäkin.Selitys on helppo mutta puutteellinen.Vaikka jako konservatiiveihin ja liberaaleihin onkin yksi 2010-luvun politiikkaa hyvin kuvaavista malleista, se typistää niin helsinkiläisten kuin suomalaistenkin monenkirjavat identiteetit yksiulotteiseksi Hollywood-tarinaksi. Yhdysvalloissa asemansa uhatuksi kokevien valkoisten miesten suosiolla ratsastava poliitikko voi nousta presidentiksi, mutta Suomessa selitykset ovat, ainakin vielä, monimutkaisempia.Sen näkee jo katsomalla vaalituloksia. Eduskuntaan päässeitä puolueita pitää laskea kahden käden sormilla, eikä yhdenkään puolueen kannatus noussut yli 20 prosentin. Hallitusneuvotteluista povataan piinallisia, koska puolueet ovat keskenään erimielisiä lähes kaikesta.Edes yksittäisten puolueiden kannatus ei rakentunut yksittäisten identiteetti­poliittisten mielikuvien varaan. Helsingistä eduskuntaan valittiin vihreä ehdokas, joka kannattaa sekä ydinvoimaa että Natoa.toistavat mielellään poliitikotkin. He nimittäin hyötyvät siitä. Puolueiden kannattajakunnat koostuvat keskenään oikeasti hyvin erilaisista ihmisistä. Pysyäkseen koossa puolueet pyrkivät piirtämään rajoja, jotka erottavat ”meidät” ”niistä muista”. Näin toimivat kaikki muutkin ihmis­yhteisöt. Poliittisten ongelmien ratkaisua tai maailman ymmärtämistä se ei kuitenkaan edistä.