Mielipide

Naiset tulevat, muuttuuko jokin?

Nuoret naiset

Yhdysvalloissa

Espanjassa

menestyivät eduskunta­vaaleissa, eikä Suomi ole yksin. Sama tapahtui Yhdys­valtain kongressivaaleissa. Myös Ranskan parlamenttiin valittiin viimeksi ennätysmäärä naisia.Merkkejä naisten uudesta esiin­marssista on muuallakin: Viron parlamentissa naisten määrä nousi uuteen ennätykseen. Slovakialaiset valitsivat juuri presidentiksi Zuzana Čaputován, joka on maan ensimmäinen naispresidentti. Saksan Baijerissa vihreiden nousua johtaa kolmekymppinen Katharina Schulze.Onko kyseessä ilmiö, ja yhdistääkö naisten nousua jokin?naisten aktivoituminen on ollut hyvin selvä vastaus tietyntyyppiseen politiikkaan, jota Donald Trump edustaa, sanoo sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola Tampereen yliopistosta. Se näkyi kaduilla naisten marsseina jo ennen vaaleja.Naisten nousu voidaan siis nähdä ainakin osittain vastaiskuna konserva­tiiviselle oikeistopopulismille, ja siitä on merkkejä Euroopassakin. Myös #metoo-kampanja on vaikuttanut siihen, että naisten asema on kohonnut keskeiselle sijalle.Johanna Kantola on kollegojensa ­kanssa kirjoittanut siitä, miten Juha Sipilän (kesk) hallituskauden oikeistolainen politiikka on aktivoinut femi­nistisiä toimijoita. Siitä, missä määrin esimerkiksi julkisen sektorin pieni­palkkaisiin naisiin osuvat kilpailukykyleikkaukset ovat voineet näkyä vaali­uurnilla, ei kuitenkaan ole vielä tutkimustietoa.Naisten koulutustason ja aseman ­kohoaminen heijastuu politiikkaan, mutta se ei ole tasaista eikä vääjäämä­töntä. Suomessa perussuomalaisissa ja keskustassa naisten osuus jäi edelleen hieman päälle 30 prosenttiin. Sdp:llä oli viimeksi hyvin naisvaltainen ryhmä, ja nyt naisten määrä jonkin verran väheni.paljon huomiota saanut joukkoraiskausoikeudenkäynti on nostattanut laajaa suuttumusta ja protesteja ympäri maan. Samalla naisten aktivoituminen on herättänyt feminismin vastaisen reaktion, mikä on auttanut oikeistopopulismia nousuun. Naisten vahvistuminen voi siis ruokkia myös vastaiskuja.Kiinnostava kysymys on, muuttaako nuorehkojen naisten esiinmarssi jotain politiikan toimintatavoissa tai asiakysymyksissä. Puhutaanko nuorista naisista yhä, kun vaalikauden jälkeen katsotaan, mikä on toisin kuin ennen?