Tukileikkaukset osuvat kipeimmin tulottomiin

oli tammikuun 2017 ja kesäkuun 2018 välisenä aikana yli 90 000 kotitaloutta, jotka olivat ainakin kuukauden tulottomia eli toimeen­tulotuen ja muiden verottomien etuuksien, kuten asumistuen, varassa. Yli 42 000 kotitalouden tulottomuus kesti kolme kuukautta tai pidempään.Tulottomilla on talousvaikeuksien lisäksi usein myös toimintakyvyn ja arjessa selviämisen vaikeuksia sekä terveysongelmia. Jos ongelmat pitkittyvät, ne usein myös kasautuvat.Tulottomien määrä on viime vuosina kasvanut. Järjestelmä ei ole kyennyt auttamaan apua tarvitsevia. Liian moni tuloton on jäänyt ilman palveluja toimeentulotuki­uudistuksen jälkeen. Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta Kelan hoidettavaksi.toimeentulotuen saaja ei täytä hänelle osoitettuja velvoitteita – eli jos hän ei käy lainkaan töissä eikä osallistu esimerkiksi koulutukseen tai kuntouttavaan työtoimintaan –, hänen perustoimeentulotukensa perusosaa voidaan alentaa määrä­ajaksi korkeintaan 40 prosenttia. ­Tilastojen mukaan tulottomilta perusosaa alennetaan useammin kuin muilta toimeentulotuen saajilta.Ennen perusosan alentamista asiakkaalle tiedotetaan kirjeitse, ­mitä velvoitteiden täyttämättä jättämisestä voi seurata. Kelan virkailija voi keskustella kunnan sosiaalityöntekijän kanssa tuen alentamisen kohtuullisuudesta. Näin tapahtuu kuitenkin äärimmäisen harvoin, ja perusosaa alennetaan varsin kaavamaisesti.Ennen toimeentulotukiuudistusta alentamispäätöksiä tehtiin kunnissa erittäin tarkan harkinnan perusteella ja yleensä vasta asiakkaan henkilökohtaisen kuulemisen jälkeen.ja sosiaalityön välinen yhteys hoidetaan pääosin digitaalisen järjestelmän avulla:Kelasta lähtee ilmoitus sosiaalitoimeen niistä perustoimentulotuen hakijoista, joiden perusosaa on alennettu. Ilmoitus lähtee myös pitkään toimeentulotukea saaneista ja niistä, joilla näyttää hakemusten perusteella olevan sosiaalityön tarve.Vuonna 2018 Kela teki digijärjestelmän kautta kuntien sosiaali­toimeen 66 668 ilmoitusta. Niistä yli 40 prosenttia koski alennettua perustoimeentulotuen perusosaa.Kaikissa kunnissa ei ole tarpeeksi resursseja Kelasta tulleiden ilmoitusten käsittelyyn ja asiakkaiden tavoitteluun. Sosiaalityötä tarvitsevan, etenkin tulottoman, kannalta Kelan ilmoitukset tulevat usein liian myöhään: perusosaa on jo alennettu, kun sähköinen ilmoitus saapuu sosiaalityöhön. Asiakkaan tilanne on saattanut jo kriisiytyä pahasti.Liian monet asiakkaat jäävät tavoittamatta, vaikka heillä olisi tarve päästä keskustelemaan sosiaalityöntekijän kanssa. Kun Kela on ilmoittanut alennetusta perusosasta kunnan sosiaalityöhön, tieto kirjataan kunnassa asiakastietojärjestelmään. Sitten kunta yrittää tavoittaa asiakkaan, jonka tukea on alennettu.Jos asiakas tavoitetaan, hän saa halutessaan ajan sosiaalityöntekijälle. Monessa kunnassa sosiaalityöntekijälle ohjataan tosin vain ”erityisen tuen” tarpeessa olevat.tulottomat eivät putoaisi palvelujen ulottumattomiin, Kelan pitäisi ilmoittaa aikeesta alentaa perustoimeentulotukea kuntaan samaan aikaan kuin asiakkaallekin.Näin asiakas voisi yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa pohtia keinoja, joilla tuen alentamiselta vältyttäisiin, tai asiakas voitaisiin ohjata hänelle hyödyllisten palvelujen pariin.Kelan tulisi myös mahdollisuuksien mukaan ottaa yhteyttä kunnan sosiaalitoimeen ja kuulla sosiaalityöntekijän näkemys siitä, onko alentamispäätös kohtuullinen. Vaikka Kela on ohjeistanut työntekijöitään tarvittaessa selvittämään alentamisen kohtuullisuutta, käytännössä näin tehdään vain harvoin.Kuntien on kiinnitettävä erityistä huomiota pitkään tulottomina olleiden asiakkaiden toimintakyvyn ja terveydentilan selvittämiseen. So­siaalityön ammattilaisten on ohjattava asiakkaat oikeanlaisen avun ja tuen pariin.Etenkin tulottoman on päästävä tapaamaan sosiaalityöntekijää heti, kun tilanne sitä vaatii. Apua ja tukea pitää tarjota siellä, missä tuen tarvitsijat tavoitetaan parhaiten. Tämä on oikeanlaista palvelujen ja etuuksien yhteen sovittamista, joka voi vähentää vähimmäisturvan varassa elämistä ja parantaa toimeentulontuen saajien hyvinvointia.