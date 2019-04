Mielipide

Suomalaista arvoyhteisöä on syytä kehittää ja vaalia

Suomi

Suomi

Pieni kansakunta

Nopeassa

on meidän suomalaisten mielissä monella tavalla ainut­kertainen. Uniikki se on erityisesti arvo­yhteisönä. Vastuuntunnon, ahkeruuden ja itsenäisyyden kaltaiset ihanteet ovat osa meitä.Uskomme ja pyrkimyksemme tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen, naisten oikeuksiin ja siihen, että heikoimmistakin kanssaihmisistä huolehditaan, ovat myös ohjaamassa elämäntapaamme ja toimintaamme ­yksilöinä ja yhteisönä.on tunnettu aktiivisena rauhan rakentajana kriisinhallinnan ja konfliktinsovittelun areenoilla. Taustalla on koko kansakunnan vahva arvoperusta, keskeisesti myös erityisinä veteraaniarvoina tunnistetut velvollisuudentunto, vastuuntunto, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, vapauden vaalinta ja välittäminen.Usko huomiseen ja demokratiaan ovat kuuluneet ajattelumme lähtökohtiin. Myös talkooperinne, yhdessä tekeminen ja tuttu ”kaveria ei jätetä” -henki ovat olleet pohjoisen kansamme henkisiä maamerkkejä jo vuosisatoja.Suomalainen arvoyhteisö on sanoitettu tavalla, jota on syytä vaalia, kehittää ja siirtää tuleville sukupolville.selviytyy globaalissa menossa vahvojen arvojen ja yhtenäisyyden varassa. Monien epävarmuuksien, muutoksen ja uhkakuvien ajassa kansallisvaltion ideaa on ­aiheellista uudistaa vain kielestä ja maantieteestä kohti arvoyhteisöpohjaisuutta.Esimerkiksi kansallisen veteraanipäivän vietossa on tunnistettava sen luonnollinen yhteys arvopohjaamme, sen vahvistamiseen ja mahdollisuuksiin ­ilmentää sitä ajassa.Kansallinen veteraanipäivä on kansakuntaa yhdistävä juhla, jonka uudistamistyössä on aiheellista muistaa, että paikallisesti ja valtakunnallisesti vietettävän juhlapäivän jatkumossa huolehditaan siitä, että arvopohjaa ja yhtenäisyyttä korostettaessa se tehdään ilman kansalliskiihkoa.Vaikka ajat muuttuvat, on tärkeää, että veteraanien perintö ja erityisesti heidän arvonsa, joiden varassa suomalainen selviytyminen oli, siirtyvät Suomessa tuleville sukupolville.Suomalaisiin perusarvoihin kannattaa tukeutua ja samalla vaalia kansakunnan sisäistä yhtenäisyyttä ja yhteenkuuluvuutta sekä tervettä itsetuntoa ja vahvaa identiteettiä. Niitä ilman ei rajattomassa maailmassa yksikään itseään kunnioittava, suvaitseva ja kanssaihmisistä välittävä yksilö ja kansakunta selviä.muutoksessa ja kansainvälisessä ympäristössä menestyy parhaiten kulttuurisesti ja henkisesti kestävä, identiteetiltään vahva kansakunta.Suomi on arvoyhteisö ja selviytyminen oli – ja on – kansakuntamme ydintä.