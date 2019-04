Mielipide

Tutkijoiden pitäisi kertoa selvemmin, mikä tieto ei ole luotettavaa

Poliittinen

kenttä rakentuu kannattajien kannatuksesta. Jotkut kannattajat saavat faktansa tieteellisen mate­riaalin sijaan mitä kyseenalaisimmista lähteistä internetistä, mitä puolueet käyttävät hyväkseen.Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta on verkossa saatavilla kaikenlaista ”tietoa”. Sitä on yksinkertaistettu ja kansantajuistettu. On esimerkiksi Youtube-videoita, joissa ilmastonmuutosta ­pidetään faktana, ja toisaalta ­videoita, joissa se kielletään. Tai sitten ihmisten osuudesta ilmastonmuutokseen ollaan erimielisiä.Luulin, että ilmastonmuutoksen aiheuttajista olisi jo konsensus ja esimerkiksi ilmastopaneeli IPCC:n raportit ynnä muut luotettavan oloiset lähteet tunnustettaisiin poliittisen päätöksenteon pohjamateriaaliksi. Nähtyäni, kuinka moni jakaa ­sosiaalisessa mediassa videoita, joissa kyseenalaistetaan ihmisen vaikutus ilmaston lämpenemiseen, ja seurattuani esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommentteja, huomasin, että näin ei ole.On omituista, että tiede suoltaa ilmoille lukemattoman määrän informaatiota, mutta sen tulkitseminen jää poliitikkojen ja kansalaisten harteille, vaikka he eivät kyseisistä asioista ihan hirveästi ymmärräkään.Tieteilijöiden täytyy ottaa enemmän kantaa toistensa julkaisuihin ja argumentoida keskenään, koska he ovat niitä, jotka osaavat toistensa tutkimuksia täsmällisemmin tulkita. Tarvitaan selkeitä argumentteja pseudotieteellisiä julkaisuja vastaan: on viestittävä ihmisille, mikä materiaali on kyseenalaista. Tällaista materiaalia ei sovi hyväksyä politiikan­teon pohjamateriaaliksi.Koska erityisesti populismiin näyttää sisältyvän ajatus siitä, että kansalainen tietää paremmin kuin eliitti (johon ilmastotieteilijätkin lukeutuvat), ja luotettavina pidetyt lähteet kyseenalaistetaan, populistisissa puolueissa kansalaisten käsiinsä saama materiaali on ratkaisevassa asemassa puolueen menestymisen ja toiminnan kannalta. Siksi tämä tieto ei saa olla roskaa.Politiikassa voitaisiin keskittyä tekemään arvopohjaan ja vaikutusarviointeihin perustuvia päätöksiä, kun ei tarvitsisi enää riidellä faktoista vaan voitaisiin luottaa niihin, jotka ovat tutkineet asiaa vuosikausia. Odotan innolla, että pääsemme riitelemään ratkaisuista ympäristöongelmiin ja kasvihuonekaasupäästöihin sen sijaan, että täytyy lähteä siitä näkökulmasta, että maailma on litteä tai evoluutiota ei ole olemassa.