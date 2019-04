Mielipide

on tosiasia ja siihen pitää suhtautua vakavasti. Jostain syystä on syntynyt käsitys, ettei kouluissa käsitellä ongelmaa riittävästi. Esimerkiksi lukiossa on useita kursseja, joissa opetussuunnitelman mukaisesti ilmastonmuutos käydään läpi perusteellisesti, jopa siinä määrin, että ollaan helposti jo saturaatiopisteessä. Vaarana on, kun riittävän monta kertaa tärkeääkin asiaa hoetaan, se kääntyy lopulta itseään vastaan.Vuosikymmeniä sitten lukion biologian tunneille tuli ympäristöekologian kurssit. Maantieteeseen ilmestyi komealta kuulostava hasardimaantieteen kurssi. Elettiin aikaa, jolloin huoli maapallon tulevaisuudesta oli konkreettinen.Kävi kuitenkin niin, että silloinkin mentiin liiallisuuksiin. Se oli aikaa, kun kaikkialla ja kaiken aikaa pelättiin ekokatastrofeja. Hysteriaa lietsovaa sosiaalista mediaa ei ollut, eikä sanomalehdillä ollut tarvetta keksiä klikkiotsikoita. Amerikkalainen elokuvateollisuus piti kuitenkin huolen, että katastrofit tulivat tutuiksi. Elokuvissa maankuori järkkyi, tulivuoret purkautuivat, myrskyt riepottelivat, tappajahai mellasti turistirannoilla, meteoriitti iskeytyi avaruudesta ja ihmiset jäivät vangeiksi liekehtiviin torneihin. Ydinvoimaloiden vuodoista ja jääkauden tulosta varoitettiin.Kaupungilla marssiessa uskottiin vilpittömästi, että mielenosoituksilla suomalaiset pelastavat koko maapallon.Muistan, miten Ylioppilastutkintolautakunta ohjeisti meitä opettajia kertomaan oppilaille, ettei maailmanloppu ole kuitenkaan vielä tulossa. Tuska ja ekoahdistus välittyivät korostetusti abiturienttien ylioppilaskirjoitusvastauksissa. Jotenkin on syntynyt vahva mielikuva, että elämme jälleen samanlaisia aikoja.Ilmastonmuutos pitää pysäyttää, selvä se. Mutta keskustelu siitä on äitynyt niin suureelliseksi, että eräs tärkeämpi ongelma on jäänyt taka-alalle. Ilmaston lämpenemisellä tai monimuotoisuuden vähentymisellä ei ole mitään merkitystä, jos maapallon väestönkasvua ei saada hillittyä. Siitä meitä suomalaisia ei voida sentään syyllistää.