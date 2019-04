Mielipide

Aggressiivisesti käyttäytyvä lapsi voi jäädä ilman apua jo päiväkodissa

on julkaistu useita kirjoituksia aggressiivisesti käyttäytyvien lasten koulunkäyntiin liittyvistä ongelmista. Kirjoituksissa on tuotu esiin tukea tarvitsevien lasten mahdottomuus selvitä koulun arjesta.Alkuopetuksen ongelmat alkavat valitettavasti jo päiväkodissa. Pääkaupunkiseudun päiväkotiryhmiin on ollut erittäin vaikea saada pedagogisesti pätevää henkilökuntaa. Hätää kärsimässä ovat tukea tarvitseva lapsi, ryhmän muut lapset ja henkilökunta.Helsingin eräässä päiväkotiryhmässä ei ole ollut yhtään pätevää varhaiskasvatuksen opettajaa syksystä 2018 lähtien. Ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva lapsi. Ryhmässä oli jonkin aikaa avustaja, jonka lähdön jälkeen rauhattomuus ja aggressio lisääntyivät entisestään. Ryhmän lapsilla on ollut puremis- sekä ruhjevammoja. Yksittäisten lasten tuen tarvetta ei ole selvitetty. Asia on kuitattu sanomalla, että muualla on paljon pahempia ongelmia.Lasten kasvun ja kehityksen tukeminen käy mahdottomaksi, jos ryhmässä ei ole käytössä pedagogista osaamista, riittävästi avustajia ja mahdollisuutta siirtyä joustavasti pienryhmiin.Kyseisessä päiväkodissa esille on tullut myös muita vakavia puutteita. Esimerkiksi seinään kiinnittämätön kuivauskaappi kaatui. Kolmevuotias lapsi pääsi avaamaan pääportin salvat, koska lunta ei ollut aurattu. Lapsi jätettiin yksin askartelemaan saksien kanssa, jolloin hän kaatui tuolilla sakset kädessä.Vanhemmat ovat keskustelleet turvallisuuteen, henkilökunnan mitoitukseen, päivähoitopedagogiikkaan ja lasten erilaisiin tuen tarpeisiin liittyvistä ongelmista moneen kertaan henkilökunnan, päiväkodin johtajan ja päivähoidon aluepäällikön kanssa sähköpostitse, tapaamisissa ja puhelimessa. Näyttää ettei vanhempia kuunnella. Heille ei aina kerrota mitä on tapahtunut, vaikka lapsi tulee kotiin silmäkulma auki. Päiväkodin johtaja on ehdottanut muutamalle vanhemmalle yksityistä päiväkotia, jossa on parempi hoitajatilanne.Kyse on lasten oikeudesta saada turvallista ja pedagogisella ammattitaidolla toteutettua varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen pitää pystyä takamaan myös vanhemmille turvallisuuden tunne, ettei heidän tarvitse miettiä, miten lapsi selviää päiväkotipäivästä.