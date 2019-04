Mielipide

Keski-ikäisiä miehiä syyllistetään mediassa liikaa

Viime

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

päivinä eri medioista on saanut lukea ilmastoon, liikenteeseen, ruokailusuosituksiin, palkkatasa-arvoon ja tietenkin parisuhteeseen liittyviä analyysejä. Yhteistä niille kaikille tuntuu olevan keski-ikäisten miesten syyllistäminen asiasta kuin asiasta. Tuhoamme ilmaston elintavoillamme, emme syö oikein, ajamme liikaa autolla, emme tee riittävästi samapalkkaisuuden eteen, syömme liikaa punaista lihaa emmekä osaa toimia parisuhteessa oikein.Mitä ihmettä on oikein tapahtunut? Samat asiat, joista monet miehet saavat kuulla kotioloissa (usein toki aiheesta), ovat levinneet erityisesti nuorempien naistoimittajien suulla yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näemmä perinteinen nalkutus ei enää riitä vaan on siirrytty strategiselle tasolle: yhteiskunnalliseen nalkuttamiseen.Muistutus niille, jotka haluavat muuttaa miessukupuolta: nalkutus ei muuta käytöstä, mutta tutkimusten mukaan siihen voi muistaakseni kuolla.