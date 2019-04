Mielipide

Moni taiteilija joutuu tekemään muita töitä voidakseen tehdä myös taidetta

edistäisitte kulttuurin asemaa Suomessa, kuuluu hallitus­tunnustelija Antti Rinteen (sd) kahdeksannen kysymysryppään neljäs osio puolueille.Kysymys on yksi muiden joukossa, kun selvitetään, mitkä puolueet sopisivat samaan hallitukseen. ”Kulttuurin” ja ”edistämisen” voi käsittää monella tavalla, joten kysymys on hyvin laaja.järjestöillä on konkreettinen vaatimus. Ne vaativat, että valtion budjetista yksi prosentti käytettäisiin kulttuuriin.Kulttuuribudjetti prosenttiin -nimisen kampanjan organisoineet kulttuurivaikuttajat Taideyliopiston ylioppilaskunnasta ja Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kultasta ovat laskeneet, että kulttuurin osuus valtion budjetista on nyt vain 0,8 prosenttia, kun osuus bruttokansantuotteesta, työllisyydestä ja kulutuksesta on 3–5 prosenttia.Kampanjan mukaan kyse olisi noin 110 miljoonan euron lisäyksestä nykytasoon.Laskutapoja voi olla toki muitakin.voisi laskea, että myös Yleisradion budjettirahoitus on tukea kulttuurille, ainakin suurelta osin. Niiden varojen turvin meillä on esimerkiksi Radion sinfoniaorkesteri, jonka uusi kapellimestari julkistetaan ensi viikolla.Moni kulttuuritoimija menestyy ilman tukeakin. Kulttuurin määritelmän alle kuuluu lisäksi suuri joukko toimijoita, jotka myös tuovat valtiolle verotuloja. Yhtenä esimerkkinä tästä on suomalainen peliteollisuus. Tapahtumien – kuten Helsingin Vallilassa juuri ensi kertaa järjestetyn Querellen – tuottaminen on myös uutta kulttuurialaa, joka ei toteudu valtion tuen varassa.Pitäisikö siis kulttuuriväeltä vaatia enemmän omaehtoista ”pöhinää” ja ”start up -henkeä” sen sijaan, että kinutaan isompaa osuutta valtion varoista?Totta kai – ja ei pelkästään. Oma-aloitteisuutta tarvitaan tietenkin aina, ja isoja ja hyviä asioita syntyy usein ilman julkisia rakenteita tai tukia. Mutta on myös niin, että moni suomalaisille arvokas taiteenala ei eläisi ilman julkista tukea.Monissa tapauksissa sitä uutta kasvua synnyttävän alkujuurta ei myöskään olisi istutettu ilman julkisesti tuettua pohjaa.töihin, kivahti kansalainen vastikään sosiaalisessa mediassa tuen puolesta puhuvalle taiteilijalle. Mutta moni taiteilijahan nimenomaan tekee muita töitä voidakseen tehdä myös taidetta.