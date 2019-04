Mielipide

Halla-ahon kirjoitukset ovat niin poikkeuksellisia, että niistä on pakko puhua, mutta samalla niiden poikkeuks

Jussi Halla-ahon

Tilanne

Halla-aholta

Kysymys

Ei ole

Törkeissä

vanhoista blogi­kirjoituksista on syntynyt vaalien jälkeen erikoinen näytelmä, kun Halla-ahoa on yritetty vetää asiasta tilille.Jotkut ovat kyselleet sitäkin, miksei media ottanut aihetta esiin jo ennen vaaleja. Se ei olisi kuitenkaan ollut helppoa, sillä ”ihmisyyteen liittyvät käsitykset” eivät ole aivan tavanomainen aihe vaalitenteissä.Mistäpä kysyttäisiin tänä iltana puheenjohtajilta? Kysyttäisiinkö vaikka sotesta, vanhustenhoidosta ja siitä, saako homoja ampua päähän, kuten Halla-aho on kirjoittanut?on paradoksaalinen: Halla-ahon kirjoitukset ovat niin poikkeuksellisia, että niistä on pakko puhua, mutta samalla niiden poikkeuksellisuus on tehnyt niistä puhumisen vaikeaksi. Vaikeutta lisää, että erityisesti oikeistopopulistit yrittävät järjestelmällisesti horjuttaa median asemaa syyttämällä sitä politikoinnista. Kiusaus katsoa muualle on siksikin ollut suuri.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ratkaisi asian median puolesta nostamalla Halla-ahon kirjoitukset perussuomalaisten hallitustien kompastuskiveksi. Media pääsi jatkamaan uutista, mikä oli paljon helpompaa.on kymmenen viime vuoden aikana yritetty aiemminkin kysyä teksteistään, laihoin tuloksin. Tällä kertaa Halla-aho päätti kuitenkin vastata kysyjille ja veti takaisin kaikkein karmeimpia juttujaan.Se on hyvä asia, mutta vielä tärkeämpää olisi ymmärtää, miten kukaan – etenkään korkeasti sivistynyt perheenisä – voi saada päähänsä julkaista niin julmia tekstejä.Yhden selityksen asiaan tarjosi Savon Sanomien vuonna 2013 julkaisema artikkeli, jossa kerrottiin Halla-ahon lapsuudesta alkoholistiperheessä ja koulukiusaamisesta. Hän itse kertoi kiusaamisen vaikuttaneen asenteisiinsa: ”Tunsin olevani sadistisen kiusaamisen kohteena. Opin vetäytymään sellaisen kuplan sisään, missä mikään ei hetkauta millään tavalla.”Halla-ahon väkivalta-ajatusten taustalla voi siis olla hylkäyksen ja kiusaamisen kokemuksia. Jos niin on, ihailijoiden rakkauden ja hurjan vaalimenestyksen voisi uskoa niitä traumoja lääkinneen.on kuitenkin enemmästä kuin yhden ihmisen mielestä. Moni muukin uusoikeistolainen poliitikko on nimittäin sanonut suunnilleen samanlaisia asioita, erityisesti naisten raiskaamisesta.Viime viikolla Britannian oikeistolaisen Ukip-puolueen EU-vaaliehdokas Carl Benjamin puolusti työväenpuolueen naispoliitikolle aiemmin lähettämäänsä twiittiä. Benjaminin mukaan hän oli lähettänyt twiitin ”En edes raiskaisi sinua”, koska naispoliitikko on ”jättiläisnarttu”.Brasilian oikeistopresidentti Jair Bolsonaro hyökkäsi vuonna 2014 naispuolista kongressiedustajaa vastaan: ”En raiskaisi sinua, koska sinä et ole sen arvoinen.”Bolsonaro on ilmoittanut esikuvakseen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin, joka on murskannut törkeyksillään kaikki aikaisemmat käsitykset siitä, millaista kieltä julkisuudessa – tai Valkoisessa talossa – saa käyttää.Myös Trump on varannut härskeimmät solvauksensa naisille, joita hän on haukkunut esimerkiksi sioiksi, koiriksi ja kuvottaviksi olioiksi.yllättävää, että monella meistä on lepakoita kupolissa. Jo psykoanalyysin isä Sigmund Freud todisti, että ihmismielen syvänteissä on tavaraa, jonka pidämme piilossa muilta, usein itseltämmekin.Yllättävämpää on, että niin moni haluaa nykyään tuutata tällaiset jutut julki. Siihen sosiaalinen media antaa kanavan.Mutta kaikkein yllättävintä on, että piilotajunnan purkauksilla menestytään politiikassa. Konservatiivit olisivat aikaisemmin käskeneet Trumpin kaltaista tyyppiä pesemään suunsa saippualla, nyt he äänestävät tätä presidentiksi.Mitä meille on tapahtunut? Jos Sigmund Freud eläisi, hän julkaisisi bestsellerin joka jouluksi.puheissa on sekin huono puoli, että se, mikä järkytti eilen, ei järkytä enää huomenna. Tarvitaan vielä törkeämpiä puheita ja sitten ehkä jo tekoja.Halla-aholla olisi nyt tilaisuus katkaista kierre omalta kohdaltaan. Se tarkoittaisi, että hän peruisi selvin sanoin kirjoituksensa ja auttaisi ihmisiä ymmärtämään, mikä sai hänet aikanaan kirjoittamaan sellaisia asioita – ja mikä on saanut hänet myöhemmin muuttamaan mieltään. Se olisi iso palvelus.