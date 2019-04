Mielipide

Eurovaaleissa äänestäjän kuluttajansuoja on koetuksella

puolueista pyrkii taktikoimaan eurovaalien ehdokasasettelussa saadakseen edustajiaan Euroopan parlamenttiin.Äänestäjien kuluttajansuojan kannalta on arveluttavaa, jos juuri kansanedustajan valtakirjansa saaneet lähtevät ehdolle eurovaaleihin ja ilmoittavat, etteivät tilaisuuden tullen lähdekään Brysseliin, tai mikäli tulevat valituiksi, luopuvat kansanedustajan paikastaan. Mistä äänestäjäparka tietää, ketä hänen äänensä lopulta hyödyttää?Puolueiden kiusausta marssittaa eurovaaleihin tunnettuja, kahden mandaatin kesken arpovia ehdokkaita voi toki ymmärtää, sillä kilpailu on kovaa. Viimeksi EU-vaaleissa äänesti vain 41 prosenttia äänioikeutetuista. Tänä vuonna eduskuntavaalien läheisyys saattaa heikentää nurkan takana olevien EU-vaalien houkuttelevuutta entisestään.Eurovaalit ovat vahvasti henkilövaalit, ja moni saattaa äänestää valovoimaista ehdokasta tiedostamatta, että tämä on juuri valittu eduskuntaan tai että tämä ei edes halua Euroopan parlamenttiin. Jos eurovaalien monet asiakysymykset jäävät varjoon, kansalaiset tekevät asiasta johtopäätöksensä. Puliveivaus ei ainakaan nosta äänestysprosenttia.Hyvä ehdokas, kerro äänestäjille riittävän ajoissa, mihin oikeasti olet pyrkimässä. Vain reiluudella ja läpinäkyvyydellä voidaan lisätä kansalaisten luottamusta politiikkaan.