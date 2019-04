Mielipide

ja turvemaan hyödyntäminen aiheuttaa kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä sekä vähentää merkittävästi elonkirjoa, luonnon monimuotoisuutta.Turveperäisiä päästöjä on vähennettävä, jotta ilmastopäästöt saadaan tasolle, jossa päästöt ovat nieluja pienemmät. Ilmastopaneeli IPCC:n raportin valossa vähintäänkin tämä on välttämätöntä maapallon lämpötilan nousun pysäyttämiseksi 1,5 asteeseen.Suurimmat turpeeseen liittyvät päästöt syntyvät turpeen polttamisesta energiantuotannossa, turvemaiden käytöstä maanviljelyksessä sekä suometsien ojituksesta metsänkasvun parantamiseksi. Eniten monimuotoisuuden heikkenemiseen vaikuttaa suometsien ojitus, joka kattaa yli puolet Suomen suoalasta.mukaan vuonna 2018 turpeen energiakäyttö aiheutti yli kahdeksan miljoonan tonnin hiilidioksidipäästön. Polton päästöjen lisäksi luvussa on otettu huomioon päästöt, jotka vapautuvat polttoturpeen tuotantoalueilta ja turpeen varastoinnista. Näistä seuraa turve-energian elinkaaren päästöihin huomattava lisä.Jyrsinturpeen polton päästökerroin on suurempi kuin kivihiilen. Kun mukaan lasketaan sekä kivihiilen että turpeen poltosta ja muusta elinkaaresta syntyvät päästöt, turpeen kokonaispäästö energiayksikköä kohti on noin neljänneksen suurempi kuin kivihiilen.Suuripäästöisemmän turpeen käyttöä on siis yhtä tärkeää rajoittaa kuin kivihiilen käyttöä. Turve-energiaa voidaan korvata esimerkiksi puutähteiden, energiansäästön ja lämpöpumppujen avulla.pelloksi johtaa turvekerroksen vähittäiseen hajoamiseen ja huomattavaan, yli kuuden miljoonan tonnin vuosittaiseen hiilidioksidipäästöön. Turvepellolta saatujen tuotteiden elinkaaren keskimääräiset päästöt tuoteyksikköä kohti ovat kymmenen kertaa suuremmat kuin kivennäispelloilta saatujen tuotteiden päästöt. Mutta koska turvepeltojen osuus Suomen pelloista on kymmenen prosenttia, ne keskimäärin ”vain” kaksinkertaistavat Suomessa tuotettujen elintarvikkeiden yhteenlasketut päästöt. Turvepeltojen aiheuttama päästölisä on samaa luokkaa kuin muut maatalouden päästöt – maaperän, lannankäsittelyn ja eläinten ruoansulatuksen päästöt – yhteensä.Suomalaisten elintarvikkeiden päästöreppu on raskas, kun suopeltojen päästöt otetaan huomioon. Suopeltojen päästöt sopivat heikosti kuvaan vastuullisesta ja puhtaasta ruoantuotannosta.tulisi tukea ja kannustaa maataloustoimien kehittämisessä niin, että suopeltojen päästöt vähenevät. Päästöjä voidaan pienentää muun muassa nostamalla pellon pohjaveden pinnan tasoa tai entisöimällä pelto suoksi. Hallinnollisilla toimilla voidaan lopettaa uusien suopeltojen raivaaminen ja asettaa olemassa oleville suopelloille päästömaksu, joka ohjaisi tuotantoa kivennäismaille.Kaupassa myytäviin tuotteisiin tulisi myös merkitä, jos suopeltoja ei ole hyödynnetty tuotannossa. Tällöin kuluttajat voisivat olla valmiita maksamaan näistä suhteellisen pienipäästöisistä tuotteista hiukan korkeamman hinnan, jolloin toimintaa siirtyisi suopelloilta kivennäismaille.Suoalueilla, jotka on ojitettu puuntuotannon parantamiseksi, metsä kasvaa keskimäärin hyvin, vaikka toisaalta massiivinen ojitus on muuttanut luontoa. Metsäojituksen arvioidaan Tilastokeskuksen mukaan aiheuttavan turvekerroksen hajoamisesta ilmastopäästön, joka vastaa noin seitsemää miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuodessa. Alueen puiden kasvu muodostaa hiilivaraston, jonka nettovaikutusta turvekerroksesta tulevat päästöt kuitenkin pienentävät. Kun puut korjataan ja keitetään pääosin selluksi, puiden hiili vapautuu ilmakehään nopeasti tuotteiden hajotessa.Parikymmentä prosenttia ojituksesta on karuilla alueilla, joilla metsän kasvu ei näytä onnistuvan. Näiden alueiden ennallistaminen suoksi voisi vähentää päästöjä ja jopa muodostaa hiilinielun.on jo tehty turveperäisten päästöjen rajoittamisesta. Tarvitaan kuitenkin voimakas ja pitkäjänteinen ohjelma, jolla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta ja saadaan Suomen turpeeseen liittyvät päästöt vähenemään.