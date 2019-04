Mielipide

Lukion opiskelijakunnan on vaikea hoitaa talouttaan

Lukiolain

opiskelijakunnat ja erityisesti niiden hallitukset ovat pulassa. Helsinki on radikaalisti heikentänyt opiskelijakuntien taloudellisia toimintamahdollisuuksia. Ensin opiskelijakunnilta lähtivät tulot virvoitusjuomien myynnistä ja sitten valokuvausten järjestelypalkkiot kaupungin kilpailutuksen takia. Budjettien pienentyminen ei kuitenkaan ole suurin ongelma.– käytännössä opiskelijakunnan hallituksen – tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja osal­listumista. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa eurovaali­paneelin tai vesisodan järjestä­mistä.Opiskelijakuntien vuosibudjetit ovat sadoista euroista yli 15 000 euroon. Varat kulkevat pankkitilien kautta. Nykyisellään opiskelijakunnan hallituksella ei voi olla virallisesti omaa pankkitiliä, sillä sitä ei ole määritelty oikeushenkilöksi eikä se ole automaattisesti rekisteröity yhdistys.Tässä on ongelman ydin. Opiskelijakunnan hallitus ei ole lain silmissä oikeushenkilö. Tämän korjaamiseksi opiskelijakunnat voisivat rekisteröityä yhdistyksiksi, mutta ohjausta ja tukea tähän ei ole tarjolla. Tarvitaan toimintamalli, joka antaa opiskelijakunnille ohjatusti tarpeelliset oikeudet velvoitteidensa ja tarkoituksensa toteuttamiseen.käytäntö ongelman kiertämiseksi Helsingin lukioiden opiskelijakunnissa on, että opiskelijakunnan tili avataan yksityishenkilölle. Tästä seuraa kasapäin erilaisia ongelmia niin tilinhaltijoille kuin opiskelijakunnillekin.Jos tilinhaltija maksaa henkilökohtaisia menojaan opiskelijakunnan rahoista tai ei jostain syystä ole yhteistyöhaluinen, opiskelijakunta on pulassa. ­Rahaliikenteen asianmukainen hoito on usein yhden ihmisen moraalin varassa.Ongelmatilanteissa paras tapa saada rahat takaisin voi pahimmillaan olla mielistely, sillä lain silmissä ei ole ongelma, jos ihminen käyttää oman tilinsä rahoja. Toki voi käydä myös toisinpäin, ja opiskelijakunnan tappiot voivat jäädä tilinomistajan niskoille. Liian usein myös lukionsa päättäneillä on käyttöoikeuksia tileihin.Tällä hetkellä kukaan kaupungissa ei tunnu tietävän, mitä pitäisi tehdä. Lukioiden johdot ovat hukassa, pankit ovat hukassa ja koko Helsingin kaupunki tuntuu olevan hukassa.mukaan ”koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset”. Näihin edellytyksiin kuuluu nyky-yhteiskunnassa myös rahaliikenteen asiallinen järjestäminen. Emme ole löytäneet yhtäkään henkilöä, joka osaisi kertoa, miten meidän kuuluisi toimia.Kukaan ei halua, että opiskelijoiden yhteiset rahat katoavat jonkun etelänmatkaan tai juuri aikuisuuden saavuttanut päätyy horjumaan laillisuuden rajamaille. Ilman selkeitä ohjeita emme pysty purkamaan tätä ­tikittävää aikapommia.