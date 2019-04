Mielipide

Kukaan ei pyydä turhaan päästä päihdehoitoon

haasteena on, että yhtenäiset laatustandardit ja tuloksien seuranta puuttuvat päihderiippuvaisten ja läheisten hoidosta. Tämä puolestaan johtaa siihen, että hoitopolut ovat epäselviä ja hoitoon pääsy on eriarvoista.Toimijana tuntumani on, että mitä suurempi kaupunki on, sen vaikeampaa päihderiippuvaisen on päästä hoitoon. Pienillä paikkakunnilla toiminta on asiakaslähtöisempää.Työni ja luottamustehtävieni kautta seuraan näitä tilanteita hämmentyneenä. Kunnissa ollaan säästöjen kurimuksessa. Esimerkiksi päihdehoidon tar­joamisessa ”säästetään” epäämällä pääsy ammatilliseen päihdehoitoon.Päihderiippuvuuden ammatillinen hoito vaatii erikoissairaanhoidon tasoista osaamista. Työssä korostuu kohtaamisen taito, riippuvuusajattelun ja sairauskäsityksen tuntemus, koulutus, vertaistuki, moniammatillisuus ja yhteistyö.Päihdehoitoon maksusitoumusta omatoimisesti hakevan on syytä päästä hoitoon. Siinä vaiheessa, kun ihminen kävelee anomaan maksusitoumusta, halu ja motivaatio on jo arvioituna.Miten monen luulette hakevan maksusitoumusta ilman pitkällistä kamppailua asian kanssa? Miten monen luulette tulevan hoitoon turhaan? Kun tämä tilanne tunnistetaan, säästetään rahaa ja resursseja niille, jotka eivät vielä koe hoitoa tarvitsevansa.Yhteistyö maksusitoumus­tahon ja päihdehoidon välillä on tärkeää. Kun jokainen resursoi ja keskittyy omaan perustehtäväänsä ja sen tekemiseen laadukkaasti, säästetään myös rahaa.Uskon tämän olevan jokaisen toipumiskeskeistä päihdehoitoa tarjoavan tahon tavoite sen lisäksi, että asiakkaat hoidetaan tehokkaasti.Jättimäisistä sosiaalipuolen menoista ja perheiden pahoinvoinnista on turha valittaa, ellei päihdehoidon saatavuus parane. Se, että hoito evätään päihde­hoitoon haluavalta, on sama kuin infarktipotilaalle sanottaisiin, että ”olethan sinä jo pari vuotta selvinnyt ilman uutta kohtausta”.Pahimmillaan tilanne voi johtaa kuolemaan. Siksi hoitoa pyytävän on saatava apua. Kukaan ei pyydä turhaan päästä päihdehoitoon.