Radikaali läpinäkyvyys torjuu salailun kulttuuria

kulttuuri on myrkkyä demokratialle. Kun yhteiskunta­politiikan tärkeät toimijat, kuten virkamiehet ja poliitikot, piilottelevat tai vääristelevät tietoa, kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään horjuu. Päätösten syyt ja seuraukset jäävät epä­selviksi, ja kansalaiset vieraantuvat politiikasta entistä enemmän.Salailu on korruption muoto, jossa on kyse vallan väärinkäytöstä. Salailija päättää, mitä tietoa hän päästää eteenpäin. Pimentoon jää tieto, joka ei tue salailijan agendaa. Salailevat käytännöt ovat vakava ongelma julkisissa tehtävissä, kuten valtion- ja paikallishallinnossa tai eduskunnassa.Tällaiset tehtävät tulisi hoitaa demokratian periaatteiden mukaan: läpinäkyvästi, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Salailulla peitelläänkin yleensä juuri näiden peri­aatteiden loukkaamista. Jos totuus pääsisi esille, asiaa – vaikkapa lainmuutosta tai kaavoituspäätöstä – ei voisi toteuttaa salailijan haluamalla tavalla.ajatellaan usein, että korruptio ja siihen liittyvä salailu ovat muiden maiden ongelmia. Surullista kyllä, Suomessakin salailun kulttuuri rehottaa eri puolilla hallintoa ja poliittista päätöksen­tekojärjestelmää. Ongelma nousi jälleen kerran pintaan ennen vaa­leja, kun lehdet uutisoivat, että valtionvarainministeriön virka­miehet olivat jättäneet kertomatta eduskunnalle tärkeitä tietoja sote-uudistuksesta.Tällaiset tapaukset ovat huoles­tuttavia kahdesta syystä. Julkisuuteen päätyneet tapaukset ovat usein vain jäävuoren huippu. Tapaukset myös viestivät, että tiedon piilottelu ja salailu hyväksytään työskentely-ympäristössä, oli salailu sitten virkamiesten oma-aloitteista toimintaa tai poliittisen ohjauksen eli ministerin aikaansaannosta.Salailijat toimivat lyhytnäköisesti, tavoitellen röyhkeästi omaa ja ­intressiryhmänsä etua. Samalla he rapauttavat demokratian kulma­kiveä: kansalaisten luottamusta järjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja tasavertaisuuteen.salailun kulttuuri ei leviäisi entisestään, päätöksenteon läpi­näkyvyyttä on lisättävä mahdollisimman kattavilla toimilla. Tällaisia ovat esimerkiksi säädökset, jotka velvoittavat tietojen julkaisemiseen virkamiesten ja kansanedustajien vaikuttajatapaamisista sekä avoimeen asiantuntijoiden kuulemiseen lainvalmistelussa eduskunnan valiokunnissa.Lainsäädännön lisäksi läpinäkyvyys leviää teoilla, jotka muodostuvat arjen rutiineiksi. Ihailtava esimerkki tästä on Taiwanissa digitaa­lisista kysymyksistä vastaava minis­teri Audrey Tang, joka soveltaa työssään radikaalin läpi­näkyvyyden periaatetta.Esimerkiksi Tangin kokoukset nau­hoitetaan ja julkaistaan inter­netissä. Näin ei jää pimentoon, mitä Tang on keskustellut ja kenen kanssa. Poikkeus käytäntöön ovat tietenkin kansalliseen turvallisuuteen liittyvät asiat.Ohjelmistokehittäjätaustainen Tang perustelee radikaalin läpi­näkyvyyden käytäntöä julkisen palvelun tehtävällään. Hän näkee kokouksissaan vaihdetun ja tuotetun tiedon julkishyödykkeenä. Julkishyödykkeitä ovat julkisin varoin kaikkien hyödyksi tuotetut rakenteet, kuten maantiet ja katuvalot, joiden käyttöä ei estetä keneltäkään. Samaan tapaan Tangin mielestä kokousten tieto kuuluu kansalaisten käyttöön ja siksi niiden sisältö tulee olla kansalaisten saatavilla.ajatusjohtajuutta soisi näkevän enemmän Suomessakin. Siihen tietenkin tarvitaan rohkeutta – ja luottamusta siihen, ettei ole mitään salattavaa.Yksittäiset poliitikot ja eduskuntaryhmät ovat ottaneet lupaavia askeleita tähän suuntaan julkistamalla vaikuttajatapaamisiaan, mutta radikaalin läpinäkyvyyden järjestelmällinen soveltaminen on valitettavasti Suomessa vielä kaukana.Läpinäkyvyys on salailijoiden pahin uhka. Toivottavasti uusi hallitus ottaa asialistalleen läpinäkyvyyden lisäämisen, koska sitä tarvitaan suomalaisessa päätöksenteossa.Olisi hienoa myös nähdä suoma­laisten vallanpitäjien soveltavan radikaalia läpinäkyvyyttä työssään. Vain demokratian periaatteiden – oikeudenmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden – vaaliminen auttaa parantamaan kansalaisten luottamusta poliittisiin ­instituutioihin.