Mielipide

Zelenskyi taisi yllättää Putinin vastauksellaan passeista

Venäjän Venäjän

Monelle

Venäjän

presidentti Vladimir Putin ilmoitti viime viikolla, että Itä-Ukrainan ”kansan­tasavaltojen” asukkaat saavat pian helposti Venäjän kansalaisuuden.Putinin määräys oli iso uutinen.Nythän niin sanotut kapinallisalueet ovat täysin riippuvaisia Venäjän talou­dellisesta ja sotilaallisesta tuesta, mutta virallisesti Venäjä esiintyy ulkopuolisena toimijana ja pitää Itä-Ukrainan sotaa sisällissotana. Jos asukkaista iso osa on Venäjän kansalaisia, tilanne voi muuttua.tulikin heti mieleen Georgian sota vuonna 2008.Venäjä oli myöntänyt kansalaisuuksia eteläossetialaisille vähän ennen sotaa. Joukkojensa lähettämistä Georgiaan Venäjä perusteli sitten sillä, että sen piti suojella kansalaisiaan Etelä-Ossetiassa.Historia ei silti välttämättä toista itseään. Nyt Putin saattoi ennemmin korostaa voimaansa ja pakottaa muut varpailleen. Sekä tietysti hankkia myös uusia keinoja toimia Itä-Ukrainassa.päätös oli pitkään valmisteltu, eikä ihan täysi yllätys. Sanomalehti Kommersant kertoi viime kuussa lakihankkeesta, joka mahdollistaa entisten Ukrainan kansalaisten palkkaamisen sisä­ministeriöön ja ”erityispalveluihin”.Nyt Putin testasi tulevaa presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä. Putin vielä lisäsi kierroksia lauantaina sanomalla, että helpotukset saattavat koskea kaikkia Ukrainassa asuvia. Hän perusteli Unkarinkin jakavan passeja Länsi-Ukrainassa. Sekin ärsyttää Ukrainan johtoa, mutta on toki aivan eri tason harmi ja uhka.”Kansantasavalloissa” moni varmaan hakee Venäjän kansalaisuutta. Iso osa on Venäjän-mielisiä, ja kansalaisuuden on luvattu tuovan eläkkeitä ja taloudellisia etuja. Ukrainan uusi tiukka kielilakikin tuli sopivasti samaan saumaan.Zelenskyin vastaus kuitenkin yllätti, sillä hän ei puhunut mitään kielestä tai kansallisuudesta vaan lupasi Ukrainan kansalaisuuden kaikille, ”jotka kärsivät autoritaarisista ja korruptoituneista vallanpitäjistä” mainiten venäläiset.Putin vitsaili maanantaina takaisin sanomalla, että hänen vanha ajatuksensa yhteisestä kansalaisuudesta toteutuu, jos Venäjä antaa ukrainalaisille Venäjän passit ja Ukraina venäläisille Ukrainan.Vitsi oli vähän pakotettu. Kremlissä ei selvästi ollut varauduttu Zelenskyin vastauksen sävyyn. Samalla paljastui, ettei Moskova tunne nyky-Ukrainaa ihan niin hyvin kuin antaa ymmärtää.