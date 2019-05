Mielipide

Terassimme lasitus on alkanut muistuttaa ydinvoimala­projektia

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

rakennettiin 1970-luvulla ydinvoimalaitos viidessä vuodessa. Nyt samaan vaaditaan vähintään 15 vuotta. Ennen valvottiin valmistusta, rakentamista ja lopputulosta. Nyt valvotaan myös suunnittelua ja osallistuvia organisaatioita. Koko prosessin seurannalla halutaan torjua jo ennalta pienimmätkin virheet, joiden havaitseminen jälkikäteen olisi vaikeaa.Tuntuu siltä, että Helsingin rakennusvalvonnassa on otettu käyttöön nämä ydinturvallisuusvalvonnasta saadut opit. Tilasin viime vuoden kesäkuussa ruoholahtelaiseen kerrostaloasuntoomme terassilasituksen. Sen lupakäsittely on edelleen kesken. Lasitusliikkeen toimittamat selvitykset eivät ole lupakäsittelijälle riittäviä. Vaatimuksia asetetaan käsittääkseni rakenteen lujuudelle, kestävyydelle, toimivuudelle sekä esteettiselle lopputulokselle.En tiedä tarkalleen, millaisia rajatilatarkasteluja ja onnettomuusskenaarioita lupaviranomainen edellyttää lujuuslaskuilta. Saman taloyhtiön toiselle terassille yli kymmenen vuotta sitten toteutetun samanlaisen lasituksen selvitykset eivät kuulemma enää kelpaa. Kyseinen lasitus on kylläkin pysynyt moitteetta paikallaan nykykatsannossa puutteellisista laskelmista huolimatta.Rakennusvalvonta edellyttää lasitusliikkeen organisaatiolta nyt myös kokeneen arkkitehdin palkkaamista varmistamaan suunnitteluprosessin onnistumista. Ydinvoimalaitoksen suunnitteluorganisaatiolle asetettavat vaatimukset ovat ymmärrettäviä, kun otetaan huomioon kohteen turvallisuusmerkitys ja piiloon jäävien vikojen mahdollisuus. Terassilasituksen esteettisessä suunnittelussa tuskin mitään kuitenkaan jää piiloon, vaan lopputulos on kaikkien nähtävissä ja myös etukäteen arvioitavissa monenlaisista havainnekuvista. Mieleen hiipii ajatus tarkastusviranomaisen resurssien puutteesta, minkä takia vastuuta siirretään muille.Maassamme on viime vuodet tehty norminpurkutalkoita. Esimerkiksi täyttäessäni 70 vuotta ajokorttini uusittiin yhdellä nettikaavakkeella ilman, että kukaan mitenkään varmistui terveydentilastani tai ajokyvystäni. Terassilasituksen sääntelyä sen sijaan on tiukennettu roimasti, vaikka lasituksista johtuvat riskit tuskin yltävät vanhusten aiheuttamien liikenneongelmien tasolle.Narinat ydinvoimalaitosten lupakäsittelyn hitaudesta voi ainakin lopettaa. Kun otetaan huomioon hankkeiden suuri kustannusero, terassilasituksemme lupakäsittelyssä tähän mennessä kuluneet yksitoista kuukautta vastaavat ainakin satoja vuosia ydinvoimalaitoksen luvanhaussa.