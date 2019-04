Mielipide

Sdp yrittää paluuta valtaan vaikeissa oloissa

mittarin pohjalta voi todeta, että Suomen sosiaali­demokraatit selvisivät tämän kevään eduskuntavaaleista voittajina. Sdp:stä tuli eduskunnan suurin puolue, sen ­äänimäärä ja ääniosuus kasvoivat. Sdp myös ohitti kolme edellisissä vaaleissa enemmän ääniä ja eduskunta­paikkoja saanutta puoluetta.Sosiaalidemokratian uutta nousua voi viritellä myös vedoten siihen, että Ruotsissakin sosiaali­demokraatit ovat yhä lujasti vallassa – eivät tosin ylivertaisen parlamentaarisen voimansa vuoksi vaan siksi, että maan porvarilliset puolueet eivät ole päässeet keskinäiseen sopuun hallitusyhteistyöstä.Norjassa ja Tanskassa sosiaali­demokraatit ovat yhä suuren puo­lueen asemassa, eivät tosin kummassakaan maassa tällä hetkellä hallituksessa. Pohjoismaista vain Islannissa perinteinen sosiaalidemo­kratia on jäänyt marginaaliin.pohjoismaisten sosiaalidemokraattien vahva asema näyttää poikkeukselliselta. Espanjan parlamenttivaaleissa so­sialistipuolue PSOE tosin nousi vastikään voittajaksi, mutta Francisco Francon ajoilta periytyvä menneisyystrauma on viivästyttänyt Espanjassa oikeistopopulismin nousuaMonissa muissa Euroopan maissa – Kreikassa, Hollannissa, Ranskassa ja Italiassa – perinteistä sosiaali­demokratiaa edustavien puolueiden kannatus on jäänyt uudenlaisten, populististen vasemmistoliikkeiden jalkoihin. Saksassa sosiaalidemo­kraattien kannatus on alle puolet siitä, mitä se oli parhaina päivinä. Britannian työväenpuolue ei ole ­ollut pitkään aikaan vallassa.Muutos on merkittävä etenkin siksi, että näissä valtioissa oli jo totuttu siihen, että sosiaalidemokraatit ovat automaattisesti se toinen suuri puolue, pysyvä vaihtoehto ja hyvinvointivaltion mallin rakentaja.Pohjoismaatkaan eivät ole immuuneja eurooppalaiselle muutosvirralle. Ei ole varmaa, että kansankotiajattelu torjuu oikeisto- ja vasemmistopopulismin voittokulun.eduskuntavaaleissa Sdp:n voitto oli hiuksenhieno – ja tulos saatiin oloissa, joissa puolueella oli Juha Sipilän (kesk) epäsuositun hallituksen valtakauden jälkeen mahdollisuuksia suureen vaalivoittoon. Sdp:n äänisaalis jäi alle 18 prosenttiin – se on vaatimaton tulos verrattuna Paavo Lipposen vastaavissa oloissa johtaman Sdp:n yli 28 prosentin ääniosuuteen vuonna 1995.Sosiaalidemokraatit etenivät nyt vain hiukan yli prosenttiyksikön edellisten eduskuntavaalien vaali­tuloksesta, joka oli Sdp:n historian huonoin. Sdp on vielä kaukana aiemmasta valtionhoitajapuolueen asemastaan, jota niin moni demarisukupolvi oppi pitämään itsestäänselvyytenä. Kuka sosiaalidemo­kraatti olisi voinut vielä 10–20 vuotta sitten edes kuvitella, että puo­lueen vaalitulos alkaa ykkösellä?Sdp:n kanssa samoista äänistä kilpailevat vasemmistoliitto ja vihreät eivät tosin ole vetovoimalla tai populismillakaan mitaten verrattavissa Syriza-puolueeseen Kreikassa tai Viiden tähden liikkeeseen Italiassa. Silti sekä vasemmistoliitto että vihreät kasvattivat äänimääräänsä, ja näiden puolueiden rinnalla Sdp:n nuorisoketju on harvalukuinen.Sdp nousee nyt Antti Rinteen johdolla pääministeripuolueeksi, hallitus on paljon vaikeammassa tilanteessa kuin Paavo Lipposen pääministerikaudella, jolloin Suomi oli päässyt pahimman laman yli.Nyt vasemmistosävytteinen hallitus voi joutua tilanteeseen, jossa talouden käyrät kääntyvät alaspäin ja äänestäjät odottavat siitä huolimatta lisää valtion rahaa vaativien vaalilupausten lunastamista ja selvää muutosta politiikkaan.On vastattava myös hallituspuo­lueiden omien aktiivien odotuksiin aiempaa vihreämmästä, yksilöllisemmästä, globaalimmasta ja modernimmasta vasemmistolaisesta politiikasta.Tämä asetelma ruokkii sekä ­oikeistolaista että vasemmistolaista populismia ja toisaalta myös porvarillista nostalgiaa Sipilän hallitusta kohtaan.on pitkä matka takaisin valtionhoitajapuolueeksi. Yksi mahdollisuus on rakentaa Saksan mallia, jossa ­sosiaalidemokraateista tulee osa uudenlaista ”keskustaa” yhteistyössä johtavan porvaripuolueen kanssa.Tällaisenkin asetelman luominen on vaikeaa, kun entiset kolme suurta puoluetta eivät saaneet tämän kevään vaaleissa edes puolta äänistä.