Miksi moottoriteillä ei ole peltipoliiseja, vaikka siellä ajetaan ylinopeutta jatkuvasti?

peltipoliisien tarkoitus on kuulemma vain kerätä rahaa valtion kassaan. Kieltämättä ne ovat hieman ikäviä silloin, kun nopeus sattuu miltei vahingossa lipsahtamaan hieman yli sallitun.Jos autossani olisi vakio- tai maksiminopeuden säädin, matkavauhdin voisi helposti pitää tasaisena. Kun sellaista ei ole, katse vilahtaa nopeusmittariin tarpeettomankin usein, koska takaa tuleva liikennevirta pakottaa ajamaan suurin piirtein sallittua nopeutta. Parempi olisi kuitenkin katsoa tielle.Peltipoliisien tekniikka mahdollistaisi varmaankin sen, että niillä voitaisiin seurata saman auton liikettä pitkin matkaa. Jos auto ajaa toistuvasti ylinopeutta monen kameran ohi, kyseessä on ajotapa, josta voisi sakottaa.Jos taas ajaa ylinopeutta vain yhden kameran kohdalla, kyse on yksittäisestä tapahtumasta, ei väärästä ajotavasta. Antaa sellaisen kuskin jatkaa rauhassa matkaansa.Jostain syystä peltipoliiseja ei ole moottoriteillä. Jos olisi, kenelläkään ei olisi enää syytä tulla 120 kilometrin tuntinopeudella nokan eteen tukkimaan turvaväliä, jonka mielellään haluaa pitää edellä ajavaan. Käytännössähän nopeudet moottoriteillä ovat nyt miltei aina selvästi yli 120 kilometriä tunnissa. Ohitukset ovat jatkuvia, ja autoja on enemmän vasemmalla kuin oikealla kaistalla.