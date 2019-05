Mielipide

Kahdeksasluokkalainen HS:n mielipidekirjoituksessa: Kaikilla pitäisi olla oikeus syödä mitä haluaa

Eläinperäisten

tuotteiden terveysvaikutuksista ja eettisistä puolista saadaan koko ajan enemmän tietoa. Kasvissyönti yleistyy. Monet nuoret ovat huolissaan tulevaisuudestaan ilmastonmuutoksen takia, joten asioihin halutaan vaikuttaa.Joissakin perheissä lasten ei kuitenkaan sallita itse päättää ruokavaliostaan. Yksi syy tähän voi olla esimerkiksi vanhempien tietämättömyys ja ennakkoluulot kasvissyöntiä kohtaan. Vanhemmat eivät esimerkiksi osaa valmistaa kasvisruokaa tai halua syödä sitä. Perusteluina voidaan mainita myös proteiinin saanti, ruoan hinta ja sen valmistus.Luultavasti on kuitenkin niin, että jos lapsi haluaa noudattaa jotain tiettyä ruokavaliota, hänellä luultavasti on jo jonkinlaista tietoa ja mielenkiintoa asiasta, joten hän osaisi varmaan itsekin kantaa vastuuta.Lapset ja nuoret arvostavat suuresti, jos heitä ymmärretään ja tuetaan heitä kiinnostavissa asioissa, ja uutta voi aina kokeilla. Toki on myös niitä perheitä, joissa tilanne on päinvastainen: lapsen ei anneta esimerkiksi syödä lihaa, vaikka hän haluaisi.Tilanne voi kuitenkin olla toinen, jos vanhempi ei esimerkiksi halua tukea eläintuotantoa eettisten arvojen vuoksi. Kaikille ihmisille kasvis- ja vegaaniruokavalio ei kuitenkaan sovi, esimerkiksi fyysisesti, joten jokaisen edellytyksiä on hyvä kuunnella.Kasvissyönti ja vegaanisuus ovat yleistyvä ja suositeltava ilmiö, johon ihmiset voisivat kannustaa toisiaan mukaan.