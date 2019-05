Mielipide

Opettajana minun on jatkettava työntekoa vielä kotona, ja välillä itken väsymyksestä

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja tavallisessa lukiossa, jonne tullaan alimmillaan seitsemän ja ylimmillään lähes kymmenen keskiarvolla. Teen töitä seitsemänä päivänä viikossa. Välillä itken väsymyksestä, kun tulen töistä kotiin ja jatkan töiden tekemistä kotona.Olen joutunut luopumaan toisesta harrastuksestani, koska on mahdotonta, että olisin kahtena arki-iltana viikossa korjaamatta opiskelijoiden tuotoksia ja suunnittelematta tuntejani. Kun muut olivat vappupiknikillä, minä korjasin lukutaidon vastauksia.Olen opettanut lukiossa vuodesta 1993, ja urani aikana työmäärä on kasvanut huomattavasti. Suurin muutos on tapahtunut opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidossa, mikä on heijastunut välittömästi työhöni. Kirjoitelmien korjaamiseen menee nykyään aikaa enemmän kuin ennen, koska kirjoitustaito on romahtanut.Minulla on opiskelijoita, jotka eivät ymmärrä käyttää pistettä tai jaksottaa tekstiä kappaleisiin. Isot alkukirjaimet, yhdyssanat, pilkun käyttö, pronominien työnjako ja rektio tuottavat heille suuria vaikeuksia, eivätkä he myöskään tunnista sanaluokkia. Tavallisetkin sanat, kuten neiti, ovat monille vieraita.Samaan aikaan äidinkielen ylioppilaskoe on muuttunut entistä vaativammaksi ja siinä kirjoitetaan entistä pidempiä tekstejä. Niinpä minunkin entistä heikkotasoisemmat opiskelijani kirjoittavat entistä pidempiä tekstejä, joita sitten korjaan illat ja viikonloput epätoivon vallassa. Kun ryhmissä on pääsääntöisesti yli 30 opiskelijaa, työsarkani tuntuu loputtomalta.Jokaisessa uudessa opetussuunnitelmassa on sama ongelma: kurssit on tungettu liian täyteen asiaa. Kiusanamme on myös kiky-aika. Koska opettajilla ei ole mitään virallista työaikaa, emme saa kiky-aikanamme tehdä omaa työtämme, esimerkiksi suunnitella kurssejamme ja opetustyötämme.Haluan opettaa hyvin. Haluan uudistua ja olla innostava opettaja. Haluan noudattaa opetussuunnitelmaa. Haluan valmistella opiskelijani parhaalla mahdollisella tavalla ylioppilaskokeeseen, joka yhä enemmän vaikuttaa heidän jatko-opintoihinsa.Mutta työmääräni on sellainen, että lähinnä selviydyn päivästä toiseen ja koetan pysyä järjissäni ja toivon, että opiskelijanikin pysyvät – ja oppisivat käyttämään pistettä.