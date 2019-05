Mielipide

Naisiin kohdistuva vihapuhe netin keskustelupalstoilla olisi jo aika lopettaa

Helsingin Sanomat

on tehnyt upeaa tasa-arvotyötä tavoitteessaan tehdä enemmän uutisia naisista. Tavoitteiden edistämisellä on kuitenkin ollut myös varjopuolensa: monen naisia tai naiserityisiä ilmiöitä käsittelevän jutun kommenttiosastolla on naisia halventavin ilmauksin kuvailevia ja vähintäänkin heidän kokemuksiaan vähätteleviä kommentteja. Tämä on näkynyt esimerkiksi tuoreiden naiskansanedustajien kokemuksia käsittelevien juttujen kommenteissa. Moderointi toimii törkeimpien viestien osalta.Mistä naisia ja tyttöjä koskeviin juttuihin kohdistuva kriittisyyden asuun puettu vihamielisyys johtuu? Yksi mahdollinen syy voi olla, ettei naisten näkymiseen mediassa ja politiikassa ole historiallisesti totuttu, ja se tuntuu siksi liialliselta. Tasa-arvon tavoittelu tuntuu kenties uhkaavan perinteitä.Toinen syy saattaa olla se, että kun esimerkiksi naisten huonommasta asemasta työelämässä tai naisiin kohdistuvasta väkivallasta on alettu puhua, monista miehistä tuntuu, että heitä syytetään tästä. Kolmas vaihtoehto on misogynia, naisviha – tai vielä tarkemmin viha patriarkaatin haastamista kohtaan.Vaikka moni tuttuni on lopettanut Hesarin kommenttipalstan lukemisen, pidän itse sitä ikkunana yhteiskuntaamme. Jos tämänkaltaisia ikkunoita ei olisi, pitäisin virheellisesti yhteiskuntaamme jo huomattavasti tasa-arvoisempana ja kaikille sukupuolille turvallisempana paikkana. Ilahtuneena olen huomannut, että jokaista vihamielistä kommenttia kohtaan tulee myös monia viisaita ja perusteltuja vasta-argumentteja. En valitettavasti kuitenkaan usko, että nämä kommentit kääntävät kenenkään sellaisen päätä, joka kokee ”tasa-arvon menneen jo liian pitkälle”.Toivoisinkin, että ottaisimme kaikki yhdessä vastuun netin pitämisestä myös sukupuoleen perustuvasta vihapuheesta vapaana. Jos on aikaa kommentoida, on myös aikaa pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miksi juuri tämä uutinen herättää itsessä niin paljon vihaa. Kaikilla pitäisi olla oikeus lukea vaikkapa tilaamansa lehden kommenttipalstaa joutumatta lukemaan omaa sukupuoltaan halveksuvia sanoja.