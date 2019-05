Mielipide

Kesäloman ja kriisin kynnyksellä

Kesäloma­tunnusteli­jaksi

Konservatiivit

Jälkeläiset

Ruskeat

Pleikkaripuolue

itsensä nimittänyt perheen pää antoi eilen muille perheen­jäsenille kysymykset, joiden pohjalta tulevaa lomaa ryhdytään muodostamaan. Kysymyksiin on vastattava ensi viikon perjantaihin mennessä.Kysymykset on jaettu teemoihin, jotka käsittelevät muun muassa taloutta, kesätyöllisyyttä, perheen suuntaa sekä arvoja. Lisäksi tiedusteltiin erikseen valmiutta suostua enemmistöpäätökseen ja mahdollisia kynnyskysymyksiä.Lomanmuodostuksesta ei tule helppoa, sillä perheen ryhmittymillä on merkittäviä näkemyseroja.”Talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle myös kesällä, minkä takia lomabudjetin on pysyttävä raameissa ja kaikkien täysi-ikäisten on osallistuttava kustannuksiin. Lomailuratkaisu ei saa kasvattaa perheen kestävyysvajetta. Matkakohdevalinnoissa painotetaan kotimaisuutta. Lomailuun on yhdistettävä kulttuurikohteita, museoita sekä näyttelyitä. Perheen ilmastotavoitetta on kiristettävä, mutta kuitenkin siten, ettei se vaikuta lomailuun.””Lomailun rahoituksen on tultava vanhemmilta sukupolvilta. Matkailussa on vältettävä kaikkia mahdollisia museoita ja näyttelyitä. Jos niitä kuitenkin suunnitelmiin sisältyy, vierailuun osallistumisen on oltava vapaaehtoista. Perhevapaauudistuksen suunnittelu pitää aloittaa välittömästi yhdessä norminpurkutalkoiden kanssa. Mökkilomailupakko ja työperäinen maallemuutto on lopetettava. Perheen ilmastotavoitetta on kiristettävä, mutta kuitenkin siten, ettei se vaikuta lomailuun.””Perheloman on edistettävä aurinkoperäistä ruskettumista, joka asiantuntija-arvioiden mukaan vaatii vähintään 25 asteen lämpötilaa päiväsaikaan. Pelkkä kotimaanmatkailu nähdään riskinä tämän tavoitteen saavuttamisessa. Lomailun on tarjottava mahdollisuus monipuoliseen ja riittävään matkakohteen elinkeinoelämän tukemiseen shoppailun ja kulinarismin muodossa. Perheen ilmastotavoitetta on kiristettävä, mutta kuitenkin siten, ettei se vaikuta lomailuun.””Ihan sama.”