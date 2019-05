Mielipide

Euroopassakin koittaa varustautumisen aika

rajoittamista koskevat Venäjän ja Yhdysvaltain kahden­väliset sopimukset jatkavat murenemistaan, kun maasta laukaistavat keskimatkan ydinohjukset kieltävä INF-sopimus raukeaa heinä–elokuun vaihteessa. Sopimusta on pidetty yhtenä Euroopan turvallisuuden kulmakivistä.Venäjä on rikkonut INF-sopimusta pitkään. Maan käyttöön ottamien Iskander-ohjusten kantomatka ylittää sopimuksessa sovitun 500 kilometrin rajan sadoilla kilometreillä.Yhdysvallat alkoi kiinnittää ongelmaan huomiota vuosia ennen Donald Trumpin presidenttikautta ja yritti kahdenvälisin neuvotteluin saada asiaan korjausta, mutta turhaan. Jos toinen osapuoli ei noudata sopimusta, toinen ei voi jättää tätä pidemmän päälle huomiotta. Se ei ole kilpavarustelua vaan turvallisuuspolitiikkaa.purkautuminen on vain osa laajempaa globaalin valtatasapainon muutosta. Muutoksen pani alulle Kiinan nousu maailmanvallaksi. INF-sopimus on sitonut Yhdysvaltain kädet samaan aikaan kun Kiina on voinut vapaasti kehittää omia keskimatkan ydinaseitaan.Tiettävästi Venäjä esitti Yhdysvalloille INF-sopimuksesta luopumista jo vuonna 2007. Yhdysvallat ei tähän suostunut. Nyt Yhdysvallat näkee Kiinan varustautumisen uhkaavan Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten turvallisuutta Aasiassa ja Tyynellämerellä.Venäjälle vahva ja monipuolinen ydinasearsenaali on maan suurvalta-aseman perusta. Mihail Gorbatšovin haaveet ydinaseettomasta maailmasta on Vladimir Putinin kaudella haudattu. Barack Obaman presidenttikauden ajan puheet ydinaseettomasta maailmasta olivat Venäjälle uhka, eivät mahdollisuus. Ydinaseettomassa maailmassa Venäjä ei enää olisi suurvalta.INF-sopimuksen raukeaminen sinetöi Venäjän ylivoiman ydinaseissa Euroopassa pitkäksi aikaa, mutta se tuskin johtaa vastatoimiin. Yhdysvalloille Euroopan turvallisuus ei ole enää ajattelun keskiössä.ollaan huolestuneita INF-sopimuksen raukeamisesta, mutta eurooppalaiset Nato-liittolaiset eivät vaadi Yhdysvaltoja vastaamaan Venäjälle samalla mitalla. Euroopan maissa ei ole syntynyt myöskään sisäpoliittisia paineita ryhtyä neuvottelemaan asiassa. Edes Saksassa ei ole nähty mielenosoituksia ydinaseriisunnan puolesta. Perinteinen rauhanliike on koomassa: ilmastonmuutos vie uuden polven aktivistien kaiken huomion.Yhdysvallat valmistautuu kehittämään itselleen keskimatkan ohjuksia vapautuessaan INF-sopimuksesta, mutta maa tuskin sijoittaa uusia ohjuksiaan Eurooppaan.ensisijaisena huolena on nyt Kiina. Se on Yhdysvalloille globaali ja kokonaisvaltainen haastaja: vain Kiina voi jollakin aikavälillä uhata Yhdysvaltojen maailmanlaajuista johtoasemaa.Kun Yhdysvaltojen taakka Euroopassa kevenee, maa voi paremmin vastata Kiinan haasteeseen. Tälle logiikalle on Yhdysvalloissa kannatusta yli puoluerajojen. Presidentti Trump vain täräyttää tylysti saman, minkä hänen edeltäjänsä ja Yhdysvaltain muu turvallisuuspoliittinen johto ovat monesti todenneet.Venäjä on Yhdysvalloille turvallisuuspoliittisesti yhä enemmän eurooppalainen – ja eurooppalaisten – ongelma. Eurooppalaisten on vastattava Venäjän haasteeseen vahvistamalla omaa puolustustaan.Uusille neuvotteluille ydinaseriisunnasta ei ole kysyntää. Ydinaseriisunnan verifikaatiota hiljattain pohtinut YK-asiantuntijaryhmä ei kyennyt Venäjän vastahangan vuoksi sopimaan mistään muusta kuin keskustelun jatkamisesta. Ajan merkki sekin.kieltäytyy neuvottelemasta omista ydinaseistaan. Maalle ydinaseriisunta on yhä kahden kauppa: Venäjällä ja Yhdysvalloilla on yhä ydinaseita monin verroin enemmän kuin Kiinalla.Turvallisuuspolitiikka ei silti ole matematiikkaa. Ratkaisevaa on, mitä Yhdysvallat katsoo turvallisuutensa vaativan Kiinan jatkaessa esteettä ydinaseidensa kehittämistä.Jotta neuvotteluihin ydinaseriisunnasta taas päästäisiin, neuvottelujen on oltava vähintään kolmen ellei vielä useamman ydinasevallan kauppa. Sitä ennen eletään varustautumisen aikaa.