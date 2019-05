Mielipide

Pohdin, onko minusta enää opettajaksi

kolmekymppinen opettaja, työurani alkutaipaleella. Olen nyt vuoden aikana käynyt Jorvin psykiatrisella osastolla kaksi kertaa. Olen pettynyt itseeni ja tilanteeseen, johon havahduin kuin varkain. Pohdin, onko minusta enää opettajaksi vai onko minun tehtävä jotain muuta. Olen hyvä siinä mitä teen, mutta tuntuu, että opettajuuden ihanteet ovat jotain muuta kuin mihin minä kykenen.Tammikuu oli hirveä. Keskustelut täyttivät kalenterini, eikä minulla ollut aikaa tuntien suunnitteluun. Infotilaisuudet muuttuivat käskytystilaisuuksiksi, joissa johdon epäluottamus kulminoitui. Varastot ja työtilat olivat retuperällä, aikaa oli vain työryhmiin, joissa dokumentoitiin tyhjänpäiväisiä asioita.Luokassani on 5–8 oppilasta, jotka lähtevät tekemään omiaan heti, jos en ole vahtimassa noudattavatko he ohjeita. Ohjeiden perusteellisuudella ei ole merkitystä, kyse on lyhytjännitteisyydestä. Suuri osa oppilaista ­hosuu työnsä valmiiksi kykenemättä keskittymään siihen kunnolla.En halua ruokkia lyhytjännitteisyyttä. Haluan ottaa ohje­nuorakseni kärsivällisyyden kehittämisen. Väitän, että se on ensisijaisen tärkeää. Nykyinen opetussuunnitelma ilmiöviikkoineen ei puhu kärsivällisyyden kehittämisen puolesta.Olen opetussuunnitelmaa vastaan. Väitän, että Suomen koulujärjestelmä on ajamassa täyttä vauhtia seinään. Minä olen todiste siitä. Joku voi väittää, että luonteeni ei ole vain tarpeeksi kestävä. Väitän, ettei asia ole näin, vaan työni on muuttunut sietämättömäksi.