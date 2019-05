Mielipide

Siinä hymy hyytyy

Teema-kanava esitti torstaina Veikko Huovisen kirjaan perustuvan elokuvan Lampaan­syöjät vuodelta 1972.Jo muutaman hetken katselun jälkeen tuntui kuin olisi istahtanut sohvalla jonkin kulmikkaan päälle ja teki mieli vaihtaa asentoa sekä kanavaa. Ei se ollut kaukosäädin, eikä silmälasit. Se oli kulttuurillinen murros.Kun luin nuorena kirjan ja vähän vanhempana näin elokuvan, tarinan hahmotti kahden vapautta kaipaavan ystävän pakoretkenä yhteiskunnan kahleista. Huovisen tapaan huumori oli rakennettu poikkeavien elementtien yllättävälle yhdistämiselle ja veitikkamaiselle kielelle. Helsingin Sanomien arvion (5.4.1975) mukaan elokuva kertoi ”oleellista perisuomalaisesta mentaliteetista”.2019 mennessä tämä kulttuurillinen tulkinta oli kulunut päältä pois. Näkyville nousivat ihan muut asiat. Kaksi miestä juopottelee, tappaa kesyjä lampaita kiväärillä, mässyttää lampaan lihaa nuotiolla ja paheksuu ”akkojen kaklatusta” sekä pohtii heidän sukupuolielimiensä erityispiirteitä. Touhu näytti rasvaiselta ja vastenmieliseltä.Viime vuosina on väitelty siitä, miten takavuosien kulttuurituotteisiin ja niiden sisältämään rasismiin sekä stereotypioihin pitäisi suhtautua. Pekka ja Pätkä -tuotanto neekerivitseineen on jo ehkä luokiteltavissa muinaishistorian pölhöyden edustajaksi, ja taistelu tällaista typeryyttä vastaan on taisteltu.Lampaansyöjät vie katsojan vaikeampaan tilanteeseen.Elokuvassa hymyn hyydyttäneet asiat eivät ole yksittäisiä sanoja tai tulkintoja historian hämäristä. Elokuvan 1970-luvulle tyypilliset asenteet ja maailmankuvat ovat yhä läsnä, ja kamppailu näitä reliktejä – ”perisuomalaisia mentaliteetteja” – vastaan on käynnissä. Vaikka kuinka sutkisti Huovinen pohtii dialogeissa vapauden olemusta, sanojen juoksua ei enää jää ihastelemaan, koska se pohdittu ja tavoiteltu vapaus on kuitenkin raavaan reinon kossuhuuruista kaihoa päästä alistamaan helpommin ja enemmän.istuu sohvalle tuijottamaan Lampaansyöjiä, silloin teoksen rinnalla näkee ajankohtaisen taistelun tasa-arvon ja maailmaa vähemmän alistavan elämäntavan puolesta. Ja kun sen näkee, silloin joutuu tekemään tiliä itsensä kanssa: mitä se kertoo minusta, jos pidin tätä tuotosta joskus hauskana. Siinä hymy hyytyy, kun huumoriksi tarkoitettu muuttuu katsojan itsesyyllistämiseksi.