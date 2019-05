Mielipide

Toipuminen syömishäiriöstä vaatii taustalla olevien syiden hoitamista

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lihavuutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syömishäiriöstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Väitämme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eräs

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

enemmän ihmisellä on yli­painoa, sitä todennäköisemin ylipainon taustalla on psyykkistä pahoinvointia ja syömishäiriökäyttäytymistä.Kun syöminen häiriintyy, ruoka ei ole enää vain ruokaa. Ruoasta tulee väline psyykkisen pahan olon hallintaan. Jotkut oireilevat syömällä, toiset syömistä rajoittamalla. Taustalla on sama syömishäiriön mekanismi.on perinteisesti hoidettu valistamalla: syyllistämällä syömisestä ja liikkumattomuudesta, arvottamalla ihmistä hänen kokonsa perusteella ja kannustamalla häntä laihduttamaan keinolla millä hyvänsä.Samat keinot ovat käytössä myös sairaudella nimeltä syömishäiriö. Kun sairaalloista lihavuutta on yritetty hoitaa näillä keinoilla, hoito on toden­näköisesti ollut tuloksetonta siksi, että se on ylläpitänyt tai pahentanut syömishäiriökäyttäytymisen noidankehää.Lihavuuskirurgian vasta-aiheeksi mainitaan vaikea syömishäiriö. Me Syömishäiriö­liitossa Syli ry:ssä ja lihavuus­leikattuja edustavassa Lile ry:ssä emme tiedä, miten leikkaavat tahot määrittelevät vaikean syömishäiriön. Sen sijaan tiedämme, että syömishäiriö on sairaus, jota poteva tekee kaikkensa, ettei paljastuisi.Tiedämme myös, että varsinkaan ylipainoon liittyviä syömishäiriöitä ei terveydenhuollossa pääosin tunnisteta. Lihavuuskirurgian leikkauspöydälle päätyvistä useat täyttävät Lilen kokemuksen mukaan syömishäiriön tunnusmerkit.toipuminen edellyttää aina syömisen opettelua uudelleen sekä syömis­häiriökäyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden työstämistä.Syömisen opettelu uudelleen lihavuusleikkauksen avulla ei yksin riitä. Syömisen oireiden tilalle on tultava terveitä keinoja ahdistuksen, muiden hankalien tunteiden ja elämänkriisien käsittelyyn.Lihavuusleikkaus on keholle ja mielelle keinotekoisesti ­aiheutettu radikaali muutos. ­Lihavuusleikkaus tarkoittaa sitä, että leikkaukseen osallistunut joutuu kiinnittämään erityistä huomiota ruokaan ja syömiseen koko loppuelämänsä ajan.Tämän tiedetään lisäävän syömishäiriöön sairastumisen riskiä. Lihavuusleikkauksen jälkeinen ruokavalion tarkkailu voi pahentaa jo olemassa olevaa syömishäiriöoireilua tai laukaista syömishäiriön., että radikaalien hoitojen tarve vähentyisi, jos lihavuuden hoidossa olisi enemmän resursseja syiden kuin seurausten hoitamiseen ja jos syömishäiriön mahdollisuus osattaisiin huomioida lihavuuden taustalla.Esimerkiksi ahmintahäiriössä psykoterapiaan perustuva itsenäinen tai ohjattu itsehoito vähentää tutkitusti ahmimista ja muita syömishäiriöoireita verrattuna hoitoa saamattomiin tai painonhallintaohjelmaan osallistuneisiin.lihavuusleikkauksessa käynyt kertoi kirurgin sanoneen hänelle leikkauksen jälkeen, että ”nyt ei sitten enää laihduteta”.Toivoisimme, että kaikille ylipainonsa vuoksi hoitoon hakeutuville uskallettaisiin lausua nuo samat sanat. Laihtuminen nimittäin onnistuu parhaiten silloin, kun ei aktiivisesti laihduta.