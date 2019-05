Mielipide

Perhe­neuvolan valmennus auttoi minua suhtautumaan oikealla tavalla aggressiivisesti oireilevaan lapseeni

käydyssä keskustelussa lasten aggressiivisesta oireilusta on noussut esiin myös väite, ettei lapsille aseteta rajoja kodeissa.Vuosia aggressiivisesti oireilleen pienen koululaisen vanhempana osallistuin perheneuvolassa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusvalmennukseen. Ammattilaisten toteuttamasta intensiivisestä, ryhmämuotoisesta valmennuksesta saamieni oppien avulla onnistuin kääntämään lapseni ja minun välisen kielteisen vuorovaikutuksen myönteiselle uralle.Ymmärsin, että omat asenteeni ja käytökseni vaikuttavat lapsen käytökseen. Minulle selvisi myös, että taipumukseni kiinnittää huomiota useammin lapsen negatiiviseen käytökseen ja heikkouksiin kuin hänen vahvuuksiinsa juontui omasta lapsuudestani.Olin itse lapsuudessani saanut osakseni enemmän lannistamista kuin kannustamista. Lapsuuttani varjostivat vanhemman ­alkoholismi ja mielenterveyden vakava järkkyminen. En muista vanhempieni koskaan sanoneen, että he rakastaisivat minua.Vanhempi, joka ei ole saanut osakseen välittämistä, osaa antaa sitä huonosti omalle lapselleen. Ja jos lapsi ei saa huomiota käyttäytymällä hyvin, hän kerjää sitä muilla keinoilla.Ihmeelliset vuodet -metodin on todettu vaikuttavan tehokkaasti lasten käytösongelmiin. Tämänkaltainen vanhemmuuden tukimuoto tulisi ottaa nykyistä laajemmin käyttöön, ja sitä tulisi tarjota perheille paljon nykyistä varhaisemmassa vaiheessa.Esimerkiksi Helsingissä valmennukseen voi päästä vasta, kun on hakeutunut perheneuvolan asiakkaaksi. Tällöinkään kaikki halukkaat eivät pääse ryhmään.Lapseni on nyt ottanut harppauksia paremman käyttäytymisen suuntaan, samoin minä vanhempana. On ollut upeaa huomata olevansa oikealla tiellä.