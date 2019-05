Mielipide

80 000 ihmistä. Vain. Harmi.Tv 1 näytti keväällä BBC:n sarjaa Ihmiskehon salaisuudet. Oivaltava jakso sivusi sitä, kuinka monta ihmistä tapaamme elämän aikana.Brittitutkijat olivat laskeneet, että noin 80 000. Olin joskus pohtinut tätä. Sehän riippuu tapaamisen määritelmästä.Ainakaan luku ei kerro ystävien määrää. Sata vuotta on jo hyvin lähellä elämän pituuden ylärajaa. Se tekee vain 36 500 päivää. Jo arkijärjellä voi päätellä, että kellään ei voi olla edes 36 500:aa ystävää. Aika ei siihen riitä. Britit olivat varmaankin laskeneet, kuinka monta ihmistä me tapaamme elämän aikana.kertoi matkakirjailijasta, jonka nimi on William Moon. Auton ratissa ollessaan Moon laski huvikseen, että 90-vuotiaaksi eläessään hän tapaa noin 100 000 ihmistä.Moon määritteli, mitä on tapaaminen: ”Siinä ollaan vuorovaikutuksessa ja tunnistetaan hetken ajan toisen kasvot.”Sananvaihto kioskilla tai kaupan kassalla siis on esimerkiksi tapaamista.Moon myönsi, että hänen arvionsa on yläkantissa. Hän matkustaa työkseen ja näkee ihmisiä. Lisäksi hän asuu New Yorkissa ja syntyi väekkäässä Intiassa.Kassoille kertyy iso lista tapaamisia, mutta yleensä ihmisille ei. Jos laskemme, että on vuorovaikutuksessa kolmen uuden ihmisen kanssa joka päivä, pääsee elämässään noin 80 000 ihmiseen.Verkosta löytyi blogisti, joka laski omaksi luvukseen 32 000. Se lienee lähellä suomalaisen arkea, tässä harvaan asutussa maassa. Kaikki tapaamamme ihmiset sopivat siis stadionille!Jeffrey Hall Kansasin yliopistosta on selvittänyt kyselyin, että hyvään ystävyyteen tarvitaan ainakin 200 tuntia yhteistä aikaa. Se on muilta pois.Aivomme voivat nähtävästi käsitellä enimmillään vain noin 150 ystävän joukkoa. Määrä voi tulla ajalta, jolloin me olimme metsästäjä-kerääjiä. Siinä yhteisössä kaikki vielä tunsivat toisensa, sanoo psykologi Robin Dunbar.Hän on päässyt Wikipediaan tällä Dunbarin luvulla, 150. Sen yksi määritelmä on ”niiden ihmisten lukumäärä, joiden seuraan voi liittyä kutsumatta eikä aiheuta hämmennystä”. Vain 150 – se on ärsyttävän vähän ja saattaa harmittaa. Ei voi mitään, monelle kiinnostavalle ihmiselle sanotaan vain käsipäivää.Onkohan tätä ihmisten paljouden tuottamaa ähkyn tunnetta tutkittu? Tarjoaako sosiaalinen media tähän apua?Epäilen. Ystäväni kuvaa paria isoa somealustaa sanoilla Hatebook ja Shitter.