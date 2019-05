Mielipide

Taivasteleva Eurooppa on uhka itselleen

Eduskuntavaalien

Vahvimmillaan

EU:n

viikko sitten se toistui: 90 prosenttia julkisuudesta, kymmenen prosenttia äänistä.Kukaan ei ole oikeasti mitannut, miten paljon julkisuutta Espanjan uusi äärikonservatiivinen puolue Vox sai 28. huhtikuuta pidettyjen parlamenttivaalien uutisoinnissa, mutta ylivoimaisesti suurimman osuuden julkisuudesta Vox sai.Puolueen tarkka ääniosuus on kuitenkin tiedossa: 10,26 prosenttia.Numerot vaihtelevat, mutta asetelma toistuu maasta toiseen. Eri vivahteiden äärikonservatiivit, ­oikeistonationalistit ja populistit keräävät pääosalla huomiosta korkeintaan viidenneksen äänistä.Suomessa perussuomalaisten ääniosuus eduskuntavaaleissa 14. huhtikuuta oli 17,5 prosenttia.Vaalien jälkeen yksi äänestäjä ehdotti verkossa, että tiedotusvälineet haastattelisivat hänen lä­hiössään joskus myös niitä yli 80:tä prosenttia ihmisistä, jotka eivät äänestäneet perussuomalaisia.Populistien saaman julkisuuden suhteettomalle määrälle on perusteita. Perinteiset voimasuhteet ovat menneet sekaisin, ja muutosten syitä on hyvä selvittää. Paljon aikaa ja energiaa menee kuitenkin taivasteluun ja voivotukseen.Heikkouksiaan taivasteleva ­Eurooppa on vakava uhka itselleen, kun se kohtaa todellisia vaaroja.alla todettiin useasti, että Suomella on edessään vaativia aikoja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Se aika alkaa nyt.Suomessa kootaan uutta hallitusta. Sen synty kiinnostaa hieman tavallista enemmän muissakin maissa, koska heinäkuussa alkaa Suomen puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.Samalla koko EU:ssa alkaa muutosten sarja. Uusi Euroopan parlamentti valitaan vajaan kolmen ­viikon kuluttua. Sen jälkeen jäsenmaiden pitää sopia uudesta komis­siosta ja uuden parlamentin pitää hyväksyä uudet komissaarit.Kun Euroopan uudet ja vanhat johtajat lopulta ehtivät vilkaista ympärilleen, näkymät eivät ole rohkaisevia. Yhdentynyt Eurooppa on haastettuna joka suunnalla.Lähivuosina asiointi Kiinan kanssa voi saada aiemmat huolet Venäjästä vaikuttamaan vähäisiltä, mutta nekään eivät ole katoamassa. Suhteet vanhaan päätukijaan Yhdysvaltoihin eivät välttämättä palaa entiselleen, vaikka presidentti siellä vaihtuisi ensi vuoden vaaleissa.Euroopalla on nyt hyvä tilaisuus kohentaa vahvuuksiaan ja korjata heikkouksiaan. Tilanne ei itse ­asiassa ole läpeensä huono, ellei Eurooppa itse tee sitä sellaiseksi.EU on tunnetusti kaupassa ja taloudessa, joissa jäsenmaat ovat siirtäneet unionille itsenäistä toimivaltaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU on heikko, koska toimivaltaa ei ole siirretty samalla tavalla, vaikka yhteinen ulkopolitiikka on kirjattu perussopimukseen ja EU:lla on ulkosuhdepalvelu sekä 140 edustustoa maailmalla.Moitittavaa riittäisi, mutta nyt keskityn vahvuuksiin.Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on jo meneillään muutos, kun puolustukseen ryhdytään käyttämään myös yhteistä rahaa. Yhteinen armeija ei ole tekeillä, mutta muutoksen väheksymisessä ei ole järkeä.Ulkopolitiikassa ei näy samanlaista etenemistä, vaikka se olisi eri­tyisen tärkeää. EU:n suuri vahvuus talouden ohella ei ole sotilasvoima vaan pehmeä voima kansainvälisessä politiikassa ja diplomatiassa.Ulkopolitiikassakin on silti yhteisiä näyttöjä, joista tärkeimmät ovat Venäjään vuonna 2014 kohdistetut pakotteet. Ne vaikuttivat siihen, että Venäjän sponsoroima sotiminen ei levinnyt nykyistä laajemmille alueille Itä-Ukrainassa. Kyky yhteisiin päätöksiin pakotteista on muodostunut näytöksi EU:n toimintakyvystä.Yksimielisyyden jatkuminen ei ole itsestäänselvyys. Vastaavaa päätöksentekokykyä tarvitaan vastaisuudessa vaikeammissakin tilanteissa.yhteisen tahdon vahvistaminen ulkopolitiikassa olisi Suomelle hyvä tavoite maan EU-puheenjohtajakaudella, mutta millaiset edellytykset siihen on? Pääministeriyttä ja EU-politiikan johtajuutta kohti etenevä demarijohtaja Antti Rinne on ollut julkisuudessa heikoimmillaan juuri ulko- ja tur­vallisuuspolitiikassa. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan johtoon tässä vaiheessa asetettu perussuomalainen Laura Huhtasaari haluaa purkaa EU:n.Suomen on kuitenkin pakko yrittää EU:n yhteisen tahdon vahvistamista, eikä Suomi jää näissä pyrkimyksissään kokonaan yksin.