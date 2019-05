Mielipide

Euroopan tulevat johtajat kiertävät nyt tuli hännän alla, mutta harva osaa heitä nimetä

Osa

Kärkiehdokaskisasta

Seuraamista

suomalaisista ehkä muistaa Euroopan keskusta­oikeiston puolue­ryhmän EPP:n suur­kokouksen Suomessa viime syksynä. Silloin kisattiin, tulisiko entisestä kokoomus­pääministeristä Alexander Stubbista ehdokas Euroopan komission johtoon.Suomalaisten kiinnostus taisi lopahtaa, kun valituksi tuli Saksan kristillisdemo­kraattien CSU:n Manfred Weber. Baijerilaiskylän konservatiivipoliitikko voitti todennäköisesti sen vuoksi, että oli saksalainen. Stubb ei lopulta lähtenyt eurovaaleihin ehdolle.Kärkiehdokasmenettelyä testataan nyt toisen kerran. Edellisissä vaaleissa suurimman puolueryhmän EPP:n kärki­ehdokkaasta Jean-Claude Junckerista tuli komission puheenjohtaja.on toivottu vetoapua eurovaaleihin, joissa äänestysaktiivisuus on jatkanut laskuaan. Miten huomiohaussa on onnistuttu?Esimerkiksi Saksassa Yougovin kyselyn mukaan vain 26 prosenttia tietää kuka Weber on, vaikka kyse on oman maan kandidaatista. 45 prosenttia saksalaisista ei osaa nimetä yhtään yhdeksän kärki­ehdokkaan esimerkkilistalta.Euroopan tulevat johtajat kiertävät tuli hännän alla ympäri Eurooppaa, mutta epäilen, ettei moni suomalainenkaan osaa heitä nimetä. Ehkä Guy ­Verhofstadt (liberaalien ja keskustan Alde) ja Frans Timmermans (sosialistit ja demokraatit) saattavat Weberin lisäksi olla tuttuja.ei helpota kisan sekavuus. Puolueryhmät voivat asettaa useita ehdokkaita, kuten vihreät tai Alde, tai jättää koko pelin väliin. Esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vastustanut koko ehdokasasettelua.Mitä sitten käy, jos Macronin ­La République en Marche -puolue ryhtyy, kuten pedattu, yhteistyöhön libe­raalien Alden kanssa? Kannattaako se sitten myös ryhmän kärkiehdokkaita?Osa kärkiehdokkaista, kuten Weber ja Timmermans, kannattavat sitä, että eurooppalaiset äänestäisivät suoraan ehdokastaan komission johtajaksi. Tämä olisi askel selkeämpään suuntaan. Nyt valinta on monimutkainen valtapeli, jossa suurimmat ryhmät pääsevät sanomaan painavan sanansa.Seuraava suuri kärkiehdokkaiden vaaliväittely järjestetään 15. toukokuuta Brysselissä ja välitetään suorana ympäri Eurooppaa. Todennäköisesti joku lavalle nousevista on Euroopan uusi johtaja. Kannattaa tutustua häneen ajoissa.