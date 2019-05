Mielipide

Ylä-Lapin metsät tulisi jättää puuntuotannon ulkopuolelle

Yksi

Alkuperäiskansojen

Metsäteollisuuden

Sertifiointi

Epäilemättä

näyttö metsäteollisuuden edunvalvonnan tehokkuudesta oli vaikuttaminen hiilinielujen EU-linjauksiin ja otaksuttavasti viimeisin Kemin sellutehtaan suunnittelua koskeva uutisointi hallitusneuvotteluiden kynnyksellä. Edunvalvonta on myös ottamassa isoa roolia saamelaisen poronhoidon tulevaisuuden edellytyksissä tavalla, joka voi koitua taakaksi metsäalalle itselleen ja koko Suomelle.oikeudet ja kulttuurien säilyminen ovat kaikkialla kasvavan huomion kohteena. Saamelaiset ovat EU:n alueen ainoa alkuperäiskansa, ja vapaaseen laidunnukseen perustuva poronhoito on ainutlaatuinen arktinen elinkeino.Lain mukaan muun maankäytön valtion mailla ei tule aiheuttaa poronhoidolle huomattavaa haittaa. Tätä on arvioitu tapauskohtaisesti samalla, kun pitkään jatkuneiden hakkuiden kumulatiiviset haitat ovat edenneet kestämättömälle tasolle. Poronhoitoa uhkaava metsien käyttö on teollisuudelle markkinariski, ja siksi Metsähallituksen hakkuut ovat olleet pysähdyksissä. Vastaava tilanne on realisoitunut myös FSC-sertifioinnissa ja vaikuttanut yhteismetsien hakkuisiin.reaktio on edunvalvonnan tehostaminen, ja otteista päätellen ongelma ei ole hakkuiden haitoissa vaan pikemminkin siinä, että metsien muita käyttömuotoja ylipäänsä on olemassa.Voimaperäistä edunvalvontaa toteutetaan tilaisuuksissa, joiden aikataulu, esiintyjät ja sallitut keskustelunaiheet sanellaan puuntuotannon organisaatioiden toimesta. Saamelaisosapuolten puheenvuoroja keskeytetään. Metsähallituksen edustaja ei sallisi saamelaisosapuolelle ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä.on osa ennätyksellistä tulosta tuottavan teollisuuden markkinointia, mutta sertifioinnin kustannuksia vyörytetään hakkuista kärsivän osapuolen kontolle sekä yksityismetsänomistajille.Keskustelu yksityismetsien säästämisestä aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi halutaan vaientaa. Joidenkin maa- ja metsätalousministeriön viranhaltijoiden ymmärrys alkuperäiskansojen oikeuksien kansainvälisistä periaatteista on osoittautunut olemattomaksi.Saamelaisalueen hakkuut ovat promilleluokkaa Suomen kokonaishakkuista. Ylä-Lapissa puut kasvavat hitaasti, ja laajat alueet ovat puuttomina, vaikka hakkuista on kulunut puolen vuosisataa. Kantohinnat ovat alhaisia, ja puuntuotanto kannattaa vain hakattaessa luonnon ilmaiseksi synnyttämää metsää.Jos kannattavuusanalyysiin lisätään hiilinielun arvoksi 18 euroa hiilidioksiditonnilta, kansantaloudellisesti hakkuut eivät kannata lainkaan, vaikka vielä ei huomioida edes vaikutuksia poronhoidolle, matkailulle ja luonnon monimuotoisuudelle.metsäteollisuuden edunvalvonta pystyy runnomaan läpi tavoitteensa Ylä-Lapin viimeisten suojelemattomien metsäalueiden teolliseksi hyödyntämiseksi, mutta onko tämä Suomen tai edes metsäteollisuuden edun ja maineen mukaista?