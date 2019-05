Mielipide

HSL:n tulisi kumota eläkeläisten hölmö aikarajoitus

Miten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

HSL-byrokraattien keskuudessa on voinut syntyä niin outo ajatus, että 70 vuotta täyttänyt ikäihminen saa matkustaa alennuksella yleisillä kulkuneuvoilla ainoastaan kello 9–14? Tehokasta aikaa matkustamiseen, odottamiseen, jonottamiseen ja asioiden hoitamiseen jää näistä viidestä tunnista käytännössä parhaimmillaan 90 prosenttia.Askelkin on ikäihmisillä lyhentynyt. Esimerkiksi kävelymatka Rautatieasemalta lähimmälle raitiovaunu- tai bussipysäkille voi tuntua yllättävän pitkältä ja vie oman aikansa.Ei ikäihminen halua vahtia koko ajan kelloa ja miettiä, ehtiikö vielä kello 13.46:n junaan. Hän haluaa matkustaa silloin kun matkustamiseen on tarvetta. Silloin, kun hän haluaa käydä virkistäytymässä elokuvissa, teatterissa tai konserteissa. Tai kun haluaa osallistua kansalaisopiston iltakursseille. Tai käydä onnittelemassa hyvää ystävää merkkipäivänä tai muuten vain käydä tätä tapaamassa. Tai kun pitää käydä lääkärissä. Tai kun haluaa osallistua hyvän ystävän hautajaisiin.Moni ikäihminen sulkee elämästään pois tärkeitä ja virkistäviä tapahtumia vain siksi, ettei voi hyödyntää alennuksella matkustamista silloin, kun hänellä olisi matkaan tarvetta.Tuo outo aikarajoitus tulisi kumota. Iäkkäille ihmisille tulisi sallia matkustaminen alennuksella silloin, kun se heille parhaiten sopii. On kaikin tavoin suotavaa, että ikäihmiset voivat liikkua yhteiskunnassa enemmän ja osallistua sen tapahtumiin.