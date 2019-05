Mielipide

Uudella pääministerillä on mahdollisuus tehdä historiaa – Suomen on viimein aika saada naiskomissaari

hyvät uutiset: pian on taas Euroopan unionissa jaossa komissaarin paikkoja ja muita huippu­pestejä, joihin suomalaisetkin pääsevät tarjoamaan parhaita osaajiaan.Sitten huonot uutiset: hyvin toden­näköisesti nuo huippupestit jaetaan jälleen miesporukoiden kesken.hieman näitä EU-poru­koita.Nykyisessä 28-jäsenisessä, pian väistyvässä komissiossa on vain 9 naista. Esimerkiksi tasa-arvon mallimaalla Suomella ei ole koskaan ollut naiskomissaaria – toisin kuin suurimmalla osalla jäsenmaista ja naapurimaalla Ruotsilla, jonka kaikki komissaarit ovat olleet naisia.Kaikista korkeimpiin huippuvirkoihin on kivunnut aikojen saatossa vain neljä naista: kaksi EU-parlamentin puheen­johtajaksi ja kaksi ulkosuhdehallinnon johtajaksi. Komission puheenjohtajaksi eli Jean-Claude Junckerin nykyiseen tehtävään nainen ei ole ikinä kelvannut.Komissaarien kabinettien päälliköistä ja komission pääosastojen johtajista vain noin kolmasosa on naisia.ja muissa EU-maissa järjestetään pian europarlamenttivaalit. Poliittiset ryhmät ovat asettaneet itselleen kärkiehdokkaat, jotka kisaavat paitsi vaalivoitosta myös EU-komission puheen­johtajan paikasta. Kaikki kärkiehdokkaat ovat luvanneet, että komission puheenjohtajana he painisivat tasa-arvoisen komission puolesta. Sellaisen, jossa puolet olisi naisia ja puolet miehiä.Osa on ehdottanut, että jäsenmaat pitäisi käskeä esittämään sekä nais- että miesehdokasta. On vilauteltu myös mahdollisuutta, että naisille olisi tarjolla painavampia komissaarin salkkuja.Lupaukset ovat hyviä mutta vanhoja. Samanlaisia vetoomuksia ja porkkanoita Juncker esitti jäsenmaille vuonna 2014, kun hän kokosi nykyistä komissiota.Tulokset jäivät laihoiksi. Komission puheenjohtajalla ei ole sananvaltaa ­siihen, ketä jäsenmaa tarjoaa komissaariksi. Suomikin lähetti Brysseliin Jyrki Kataisen.on toteuttanut hienoja asioita kuten vapaan liikkuvuuden, yhteismarkkinat ja roaming-maksujen poiston. Sukupuolten tasapainon ei siis pitäisi olla liian vaikea asia ratkaistavaksi.Suomen tulevalla pääministerillä on nyt huikea mahdollisuus edistää tuota tasapainoa. Hän voi jäädä historiaan pääministerinä, joka lähetti Brysseliin Suomen ensimmäisen naiskomissaarin.On jo aika, ja ehdokkaitakin löytyy.