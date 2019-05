Mielipide

Asumisen tukimuodot on päivitettävä

Sosiaaliturvan

Kysyntätukien

Korkotukilainoissa

Korkotukijärjestelmän

kokonais­uudistuksesta povataan seuraavien hallitus­kausien tärkeintä työsarkaa. Tässä yhteydessä päädyttäneen uudistamaan asukkaille maksettavia asumisen tukia eli kysyntätukia, kuten asumistukea ja toimeentulotukea.Sosiaaliturvan uudistusta valmistellut Toimi 2030 -hanke ei löytänyt viisasten kiveä asumisen kysyntä­tukien uudistamiseksi. Uudistaminen lienee tarpeen, mutta siihen ei tule ryhtyä ennen kuin vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ovat selvillä ja julkisessa keskustelussa ruodittavina. Siksi asumisen kysyntä­tukien uudistukset tulisi lykätä myöhemmille vaalikausille ja niitä tulisi tarkastella osana asuntopolitiikan kokonaisuutta.lisäksi asumista ­tuetaan tuotantotuilla, joiden tarkoituksena on tuottaa kohtuu­hintaista asuntotarjontaa. Myös ­nämä kaipaavat uudistamista. Tuotantotukien avulla on pystytty luomaan monipuolisia asuinalueita ja ehkäisemään segregaatiota tarjoamalla pitkäaikaisia koteja pieni- ja keskituloisille. Tuotantotuista keskeisin on Asumisen rahoitus- ja kehittämis­keskuksen (Ara) hallinnoima kor­kotukilainajärjestelmä. Sen rakenteelliset puutteet ovat ­jääneet korjaamatta: malli ei reagoi taloustilanteen muutoksiin ilman erillisiä poliittisia päätöksiä.Järjestelmän kehityksessä tavoitteena on ollut uusien toimijoiden houkuttelu sen piiriin. Tämä on ­johtanut tempoilevaan politiikkaan, jossa mallin parametrejä viilataan edes­takaisin vuodesta toiseen.Hyvä asumisen tukipolitiikka on pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Tempoilevan politiikan takia toimijoiden voi olla mahdotonta ennustaa, mitkä ehdot ovat voimassa hankkeen käynnistyessä. Toisaalta tempoileva politiikka voi houkutella odottamaan parempia ehtoja.valtio lupautuu kustantamaan osan omavastuukoron ylittävistä korkokustannuksista. Jos omavastuukorko on liian korkea, tukea ei tule lainkaan. Jos se on liian matala, valtion korkotuki­vastuut kasvavat. Pysyvästä omavastuukorosta tulisi siirtyä talouden mukaan joustavaan omavastuu­korkoon, joka sidotaan esimerkiksi valtion obligaatiolainojen korkoon.Korkotukilaissa lainojen lyhennysohjelma on sidottu asetuksella, ja nykyinen lyhennysohjelma on yhä liian takapainoinen. Asetuksella säädetyistä lyhennysohjelmista tulisi siirtyä vapaammin sovittaviin lyhennysohjelmiin. Nykyistä vapaampi lyhennysohjelma mahdollistaisi asukkaille tasaisemman vuokra­kehityksen ja vähentäisi pitkällä aika­välillä valtion takausvastuita.kehittämistarpeet eivät liity vain lainan­maksuun. Asuminen muuttuu entistä enemmän palveluksi, jolloin raja asumiskulujen ja muiden menojen välillä hämärtyy. Tuotantotuetuissa asunnoissa vuokrat määräytyvät kustannusten perusteella eli omakustannusperiaatteella. Omakustannusperiaate on mahdollistanut edulliset vuokrat, mutta edellyttää yhä enemmän keinotekoista rajanvetoa eri menojen välille. Miksi ­pysäköintipaikkojen rakennuttamiskustannukset lasketaan vuokra­tuloilla katettavaksi asumismenoksi mutta yhteiskäyttö­autoja tai lainattavia polkupyöriä ei?Tämä rajanveto myös estää uusien, asukkaiden elämää helpottavien ja toimeentuloa tukevien ratkaisujen kehittämistä. Jos valtaosan asukkaista tarvitsema palvelu voitaisiin saada edullisemmin koko ­talolle kuin yksittäisille asukkaille, voisiko palvelun kustannukset hoitaa kootusti vuokrien kautta?Vuokraan kuuluva nettiyhteys on jo vakiintunut – joskaan ei virallisesti hyväksytty – esimerkki. Kun asumisen tavat monipuolistuvat, on entistä vaikeampi tehdä yleis­pätevää rajanvetoa omakustannusvuokriin hyväksyttävistä menoista. Nettiyhteys ja Netflix voivat olla asumisen itsestäänselvyyksiä nuorelle siinä missä puhelinlinja ja televisiokaapelointi ikäihmiselle.Tuotantotukia uudistettaessa on pohdittava järjestelmän tavoitteita ja sitä, miten omakustannusperi­aatetta tulisi päivittää, kun asuminen muuttuu palveluksi. Voisiko ­tavoitteena olla ympäristöystävällisten ratkaisujen tukeminen ja asukkaiden toimeentulon maksimointi vuokran minimoinnin sijaan? Joka tapauksessa on huolehdittava, että kaikki vuokrilla katettavat palvelut kohdistuvat oikein ja vastaavat asukkaiden todellisia tarpeita.