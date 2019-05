Mielipide

Lähdeveron maksajiksi joutuisivat palkansaajat sekä tieteen ja taiteen tekijät

Säästäminen

Vaalikeskusteluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähdeveroa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

ja sijoittaminen ovat koko kansan harrastus, ei mikään rikkaiden etu­oikeus. Yli miljoona suomalaista on rahastosijoittajia. Heistä 39 prosenttia on työväestöä tai alempia toimihenkilöitä. Tämä ilmenee Finanssiala ry:n tuoreesta tutkimuksesta, johon on haastateltu 2 500:aa suomalaista.on ollut esillä ehdotus uudesta institu­tionaalisille sijoittajille suunnatusta lähdeverosta, jonka tavoitteena olisi ainoastaan lisätä valtion verotuloja. Vaikka lähdevero kohdistuisi instituutioihin, veron lopullisia maksajia olisivat palkansaajat, eläkeläiset sekä tieteen ja taiteen tekijät.Suurimpia kärsijöitä olisivat suomalaiset rahastosijoittajat, joiden tuottoja vero välittömästi pienentäisi. Työeläkeyhtiöiden joutuminen osinkojen ­verotuksen kohteeksi loisi painetta eläkkeiden leikkauksiin ja eläkemaksujen korotukseen. Yleishyödyllisten yhteisöjen osinkojen lähdevero pienentäisi niiden mahdollisuuksia tukea tieteen ja taiteen tekijöitä. Vuosittain Suomessa jaetaan apu­rahoja yli 500 miljoonaa euroa.Lähdeveroa ehdottaneet ovat perustelleet esitystään sillä, ­että sen avulla isketään ulkomaisiin sijoittajiin. Asialla on raadollinen kääntöpuolensa, kuten yritysjuridiikan profes­sori Reijo Knuutinen toteaa ­artikkelissaan Verotus-lehdessä 4/2019.Knuutisen mukaan verotuksen kohdistaminen ”erityisesti ulkomaisiin sijoittajiin” ei olisi hyvä signaali maailmassa, jossa kilpaillaan sijoituksista, investoinneista tai rahoitustoimijoiden sijoittautumisesta. Kohdentaminen vain ulkomaisiin sijoittajiin ei myöskään onnistu. Lähdevero koskisi väistämättä myös suomalaisten yhteisöjen osinkoja.Lähdeveron esittäjät ovat vähätelleet sen vaikutusta työeläkeyhtiöihin. Pienikin kustannus kertaantuu helposti, koska eläkejärjestelmämme perustuu vain osittain rahastointiin ja korkoa korolle -periaatteeseen.Osinkojen lähdevero antaisi kilpailuedun ulkomaisille rahastoille, joita tarjotaan rajat ylittävästi Suomeen. EU:ssa rahastot ovat keskittyneet Irlantiin ja Luxemburgiin, joissa on puolet unionin rahastopää­omista. Lähdevero Suomessa tekisi rahastojen rekisteröinnin esimerkiksi Irlantiin houkuttelevaksi. Irlanti ei verota osin­koja.Lisäksi esimerkiksi Britan­nian ja Irlannin kanssa solmitut verosopimukset rajoittaisivat jatkossakin Suomen verotus­oikeutta näihin maihin maksettuihin osinkoihin.on perusteltu myös sillä, että Saksassa on käytössä osinkojen lähdevero. Maiden välisiä verojärjestelmiä on haasteellista vertailla, koska sijoitusrahastomallit poikkeavat toisistaan. Euroopan reunalla olevan pienen talousalueen ja Euroopan talouden jättiläisen vertailu esimerkiksi investointivetovoimassa ei ole perusteltua.