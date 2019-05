Mielipide

Lobbarit tulisi saada avoimuusrekisteriin

Päättäjien

on avattava päätöksenteon ja lainsäädäntövalmistelun prosesseja enemmän julkisuudelle, jolloin kansalaiset ja eri intressiryhmät pystyvät paremmin arvioimaan ja vaikuttamaan päätöksen­tekoon.Monien yhteiskunnallisten uudistusten vaikutusten arviointi voi jäädä huteralle pohjalle, mikäli päätökset junaillaan suljettujen ovien takana eivätkä eri kansalaisryhmät ja intressitahot pääse arvioimaan niitä ennalta.Päätöksenteon ja lobbauksen läpinäkyvyyden parantamiseksi Suomeen tarvitaan avoimuus­rekisteri, johon ammattimaista edunvalvontatyötä tekevät lobbarit rekisteröidään. Alkuvuodesta silloisen eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok) johtama parlamentaarinen työryhmä esitti lobbauksen avoimuusrekisteriä.Kansalaiset saisivat avoimuusrekisteristä tietoa tahoista, jotka pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon. Päättäjät saisivat tarkempaa tietoa heihin vaikuttavien toimijoiden roolista ja rahoittajista.Suomalainen lobbarikenttä tukee laajalla rintamalla avoimuusrekisteriä. Maaliskuussa 110 keskeistä lobbauksen ja edunvalvonnan ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen rekisterin puolesta. He kannattavat rekisteriä, johon rekisteröityisivät ammattimaista edunvalvontaa tekevät tahot, kuten toimi­alojen etujärjestöt, elinkeino­elämä, palkansaajaliike, kansalaisjärjestöt, yritykset, laki­asiaintoimistot, konsultit ja vaikuttajaviestintätoimistot.Avoimuusrekisteri ei saa olla este eikä hidaste vapaalle kansalaisvaikuttamiselle. Kansalaisten on myös päästävä yksityisasioissaan päättäjien ja viranhaltijoiden puheille kuulumatta rekisteriin.Suomalaiset lobbarit toivovat, että parhaillaan muodostettavan hallituksen ohjelmaan kirjataan tavoite avoimuusrekisterin luomisesta.