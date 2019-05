Mielipide

Miksi uupunut lapsi ei saa sairauslomaa koulusta?

Opettajien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

uupuminen on puhuttanut viime aikoina. Myös lukiolaisten ­uupumista on tuotu esiin. Ha­luaisin nostaa keskusteluun myös pienten koululaisten uupumuksen.Olen työskennellyt luokanopettajana yli kymmenen vuotta. Näiden vuosien aikana olen kohdannut lukuisia syystä tai toisesta uupuneita lapsia. ­Uupunut lapsi on koulukunnoton. Aikuinen jää uupuessaan ymmärrettävästä syystä sairauslomalle, koska on työkyvytön. Miksi uupuneen lapsen loppu­sijoituspaikka on koulu?Tärkeintä olisi huolehtia uupuneen lapsen hyvinvoinnista. Murheet ovat esimerkiksi tuen riittämättömyyden takia kasautuneet ja leviävät kulovalkean tavoin oppimisympäristöön näkyen muun muassa lapsen käytöksen haasteina ja innottomuutena. Näin myös koko ryhmän oppiminen vaarantuu.Pahoinvoiva lapsi on syytön omaan pahaan oloonsa. Kierre tulisi voida katkaista ja pysäyttää tehokkaammin. Yhtä lailla kuin aikuisen, lapsen tulisi voida päästä hetkeksi lepäämään ja irti jatkuvasta ärsyketulvasta. Järjestelmäämme kaivattaisiin selkeää toimintatapaa myöntää uupuneelle lapselle mahdollisuus sairauslomaan.