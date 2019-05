Mielipide

Hallitus on kuin uskovien jumala

nyt vetävän Antti Rinteen (sd) kysymyslista eduskunta­ryhmille näytti päällisin puolin kattavan kaikki keskeiset Suomea, Eurooppaa ja maailmaa koskevat asiat metropolialueesta aina Afrikkaan asti.Hallituksen kaikkivaltiuteen uskovat ovat kuitenkin lukeneet luetteloa (joka on pohja myös hallitusohjelmalle) kuin piru Raamattua ja löytäneet siitä mustia aukkoja: mihin unohtui lasten liikunta, vapaa-ajan kalastus, lukiolaisten stressi, maatalous, susien suojelu. . .Hallitusohjelma onkin kansalaisten toiveiden tynnyri, vaikka asiantuntijoiden mukaan sen tulisi olla vain muutaman ison avainalueen strategiapaperi, joka tähyäisi myös vaalikauden yli.Juha Sipilän (kesk) kolmen puolueen hallituksen ohjelma oli jo sup­peampi kuin Jyrki Kataisen (kok) alun perin kuuden puolueen hallituksen ohjelma. Selvää onkin, että mitä useampi kokki ohjelmaa rustaa, sitä heiveröisempi on keskinäinen luottamus ja sitä tarkemmaksi resepti turpoaa.Mutta pitääkö kaikki maan ja taivaan väliltä sälyttää hallituksen työlistalle, kun kunnatkin ovat olemassa? Ja voisivatko ihmiset itsekin ottaa hieman vastuuta esimerkiksi omasta liikkumisestaan?Sipilän hallitus ja kunnat panivat yli 40 miljoonaa veroeuroa Liikkuva koulu -ohjelmaan. Arvioinnin mukaan se ­”onnistui vahvistamaan koulujen kapasiteettia liikkumisen lisäämiseksi”. Liikunnan määrä ei tosin lisääntynyt.”Kapasiteetti” tarkoittanee varastoissa lojuvia kahvakuulia ja sählymailoja. Konsulteille on maksettu palkkioita vinkeistä, kuinka istumisen välillä on syytä myös vähän seistä ja kävellä.toteutti toki muitakin koulua koskevia uudistuksia, mutta ne jäivät menoleikkausten varjoon. Esimerkiksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolitus työttömien lapsilta sotki päiväkotien ja perheiden arjen ja lisäsi eri­arvoisuutta.Mikäli nyt Sdp, keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp hallituksen muodostavat, edessä lienee vähintään sadan miljoonan euron panostus oppivelvollisuuden venyttämiseen ja maksuttomiin kirjoihin ja tarvikkeisiin toisella asteella.Tuntuvasti tärkeämpää olisi kuitenkin saada ammattikouluun säästöjen sieltä viemiä opettajia ja opetusta.Eikä pakollinen tai maksuton toinen aste enää ongelmia ratkaise, sillä syrjäytymisen siemenet kylvetään jo aiemmin: ”Mihin unohtui varhaiskasvatus?”