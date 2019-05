Mielipide

Syöpäpotilaat tarvitsevat enemmän tietoa ja tukea

sairastuu gynekologiseen syöpään vuosittain noin 1 700 naista. Nykyisin yhä useampi syöpäpotilas jää eloon tai saa elämäänsä monia lisävuosia.Me gynekologisen syövän sairastaneet olemme kiitollisia Suomen korkeatasoisesta syöpähoidosta, vaikka meille ei aina voida paranemista luvatakaan. Olemme kuitenkin hämmentyneitä siitä, miten yksin ja tyhjän päälle jäämme monien leikkaushoidoista sekä sytostaatti- ja sädehoidoista aiheutuvien sivu- ja pitkäaikaisvaikutusten kanssa. Usein kuulemme, että meidän pitäisi olla onnellisia siitä, että olemme selviytyneet. Jotain on kuitenkin pielessä, koska elämänlaatuun syöpähoitojen jälkeen ei riittävästi panosteta.sairastuminen on raskas prosessi. Monet gyne­kologisesta syövästä ja sen hoidosta johtuvat asiat haittaavat naisten elämää joka päivä. ­Gynekologiset syöpäleikkaukset voivat olla hyvin laajoja: kohtu, munasarjat ja paljon imu­solmukkeita voidaan poistaa. Imusolmukkeiden poisto saattaa aiheuttaa pysyvän alaraajan turvotuksen. Potilaille voi jäädä ääreishermo-oireita, kroonisia kipuja ja särkyjä sekä virtsaa­misongelmia.Nuoretkin naiset joutuvat kärsimään hormonaalisista oireista ja vaihdevuosista. Lapsettomuus on monelle kipeä asia, eivätkä naiset puolisoineen saa apua sen käsittelyyn.on poikkeuksellista uupumusta ja väsymystä, eikä fyysinen jaksaminen enää ­palaudu sairautta edeltävälle ­tasolle. Masennus sekä keskittymiseen ja muistamiseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Moni pelkää syövän uusiutumista lopun elämäänsä.Osa potilaista haluaisi palata työelämään, mutta harva kykenee siihen ilman apua ja tukea. Syövällä on vakavat vaikutukset myös potilaan työllistymiseen ja toimeentuloon.Potilaat eivät saa tarpeeksi tietoa syöpälääkkeiden sivuvaikutuksista eivätkä syöpähoitojen haittavaikutuksista. He tarvitsevat paljon enemmän psykososiaalista tukea.Naiset haluavat, että gynekologisen syövän vaikutuksesta naiseuteen, seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen puhutaan enemmän. Syöpähoitojen potilaille aiheuttamat oireet tulee ottaa tosissaan, eikä niitä saa vähätellä. Syövästä selviytyneen tulisi saada mahdollisuus elää mahdollisimman normaalia elämää ja saada optimaalista tukea kuntoutumiseensa. Meillä gynekologisen syövän sairastaneilla ei ole resursseja taistella kuntoutuspalveluista.on jo paljon sellaista osaamista, jolla voidaan auttaa syöpäpotilaita parantamaan elämänlaatuaan. Nyt palvelut ovat pirstaleina ympäriinsä, ­eikä kukaan koordinoi niitä. Haluamme, että syöpäpotilaiden kuntoutumispolku nousee selvästi esille kansallista syöpäkeskusta ja alueellisia syöpä­keskuksia suunniteltaessa. Tarvitaan lisää tutkimusta syöpähoitojen myöhäisvaikutuksista, potilaiden elämänlaadusta ja potilaiden psykososiaalisen ­tuen tarpeesta.