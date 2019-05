Mielipide

Naapuritalon remontti repii hermot

Asunto-osakeyhtiölaki

Suomessa toimii valtaosin erinomaisesti. Sen ansiosta talot pysyvät kunnossa, katot korjataan ja putket uusitaan aina, kun on tarvetta.Laissa on laaja tiedonanto­velvoite. Taloyhtiön kaikki remontit pitää rekisteröidä ja valvoa teki niitä osakas tai talo­yhtiö. Tieto pitää toimittaa tarvittaessa myös naapureille – varsinkin silloin, jos tiedossa on niin sanottua asumishaittaa. Useimmiten kyse on remontin tuottamasta melusta.Tiedonantovelvoite koskee kuitenkin vain omaa yhtiötä.Suomessa on noin 10 000 vanhaa kerrostaloa, joista melkoinen osa on rakennettu lähes kiinni toisiinsa isoiksi kortteleiksi. Tällaisten talojen välillä rakennusmelu voi kulkeutua talosta toiseen ”lyhentämättömänä”. Äänen siirtämiseen riittää muutama taloja toisistaan erossa pitävä vaarnatappi, saati että talojen hormit on rakennettu kiinni toisiinsa.Seurauksena on tilanne, jossa viereisen talon asukkaat joutuvat keskelle naapuritalon timanttiporauksia ja purkutöitä pystymättä tekemään mitään. Heitä ei tarvitse varoittaa, vaikka melu on sitä luokkaa, ettei kukaan sellaisen keskellä suostuisi asumaan, jos remonttia tehtäisiin omassa talossa.Remontoivan talon hallitus voi jopa kieltää remonttia tekeviä yrityksiä informoimasta naapuritaloa pahimmista meluhuipuista.Kun asunto-osakeyhtiölakia seuraavan kerran muutetaan, siihen olisi syytä saada myös naapuritaloja koskeva tiedonantovelvoite – ainakin silloin, jos talojen rakenteet ovat kiinni toisissaan. Sen selvittämisen pitää kuulua remontin suunnitteluvaiheeseen.