Opetusministerin salkku on saatava vihdoin sille kuuluvaan asemaan

tulevaan menestykseen vaikuttavat keskeisesti tieteelliseen tutkimukseen pohjaavat innovaatiot sekä korkea osaamistaso, joka syntyy yliopistojen ja muidenkin koulutuslaitosten työn pohjalta. Tämä toki on tiedetty jo pitkään, ja tähän monet poliitikotkin ovat vedonneet, mutta tavallisesti vain puheissa. Kun on tullut tekojen aika, on toimittu aivan toisella tavalla.Lama-aikana 1990-luvun alkupuolella leikattiin yliopistoilta kaikkein eniten, eikä Juha Sipilän (kesk) hallituksen suhtautuminen yliopistoihin ole ollut sen parempi.Nimenomaan vaikeina aikoina olisi pitänyt panostaa tieteeseen ja koulutukseen eli aloihin, jotka luovat parempaa tulevaisuutta. Todellinen poliittinen johtajuus ei näpertele ”juustohöylän” kanssa vaan pystyy ­panemaan asiat oikeaan arvojärjestykseen.Opetusministerin salkku ei valitettavasti ole ollut kovin haluttu hallituspuolueiden keskuudessa. Onpa käynyt niinkin, että tämä salkku on muodostunut jonkinlaiseksi jakojäännökseksi, joka on täytetty viimeisenä.Puolueilla ei näytä olleen käsitystä salkun merkityksestä. Opetusministerihän on oikeastaan tulevaisuusministeri, jonka toimintakyky vaikuttaa tutkimuksen ja opetuksen rahoitukseen ja muuhunkin kehitykseen eli seikkoihin, joista kansakunnan tuleva kehitys ratkaisevasti riippuu. Näin ollen opetus­ministerin salkun luulisi olevan puolueille aivan ensiarvoisesti haluttu.Opetusministeriksi tarvittaisiinkin nyt henkilö, jolla on riittävästi kykyä ja arvovaltaa nostaa tutkimuksen ja opetuksen asema sivistysvaltiolle kuuluvalle tasolle.Salkun arvoa lisäisi se, että opetusministerin vallassa olisi koordinoida muiden sektoriministeriöiden tutkimusrahoitusta, jotta kaiken pohjana olevan perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen rahoitus pysyisi toisiinsa nähden järkevässä suhteessa.Opetusministerin salkku tulisi nostaa valtiovarainministerin ja ulkoministerin salkkujen tasolle tulevaisuusministerinä. Pahitteeksi ei olisi, että ministeri olisi tohtori, vaikkei sellaisia taida uudesta eduskunnasta juuri ­löytyä.