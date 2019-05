Mielipide

Kulutusjuhlani tuhosi haahkat

Viime lauantaina

Ai minkä,

Sitten vain

alkuillalla tapahtui hirveitä.Väistelin hautovia haahkoja saaressa Espoon edustalla. Niiden tapana on maastoutua huomaamattomaksi ja pysyä pesällään, vaikka ihminen kävelisi metrin päästä.Olin onnistunut paikallistamaan ja kiertämään jo monta haahkaa, kun löysin sattumalta vielä yhden. Lintu hautoi pensaassa, kolmen tai neljän metrin päässä polusta, mielestäni siis hyvinkin turvassa.Ilmoitin seuralaisilleni kuuluvaan ääneen: Katsokaas, tuollakin haudotaan! Silloin haahka otti hatkat. Se pärähti siivilleen ja katosi meren suuntaan.Neljä munaa jäi ilman emoaan. Eikä haahka palannut pesälleen. Aamulla jokin nälkäinen oli jo käynyt syömässä ainakin yhden munan sisällön.Päättelin, että lintu oli säikähtänyt puhettani, joka tuolla hetkellä oli voimistunut samppanjan vaikutuksesta.Olin kulutusjuhlaa viettävä hölmö, joka kuvitteli huomioivansa luonto­kappaleet, mutta tosiasiassa potki niitä pesiltään. Kaiken huipuksi olin kyntänyt saareen isohkolla moottoriveneellä.Ja niin äkkäsin, että jokainen ihminen tarvitsee henkilökohtaisen mittayksikön aiheuttamalleen ympäristötuholle.ja miksi?No, suuri osa ekotuhosta on näkymätöntä. Ilmeisimpänä esimerkkinä ilmaston lämpeneminen. Ilmiön vaikutukset etenevät hyvin hitaasti ja ilmenevät usein jossain kaukana.Sellainenkin perusasia kuin kasvihuonekaasumäärä, jota elämäntapamme ilmakehään työntää, on melkoisen vaikea hahmottaa. Miltä hiilidioksidi näyttää, tuntuu, haisee? Ei yhtään miltään.Toisin kuin omin voimin eliminoitu vesilintuperhe. Näky rikkinäisestä munasta tarttui mieleeni, koska muistan näkemäni, tunnistan draaman ja pidän villieläimistä. Pesäntuholla oli siis emo­tionaalinen vaikutus.Ja koska ihmisen toimintaa ohjaavat myös tunteet, valjastan tunnejäljen ­hyötykäyttöön. Henkilökohtainen mittayksikköni ympäristötuholle on täten murskattu haahkanmuna (lyhenne: mh).Kukin voi keksiä omiin tunteisiinsa vetoavan mittayksikön. Ajoitko maasturilla rusakon yli? Ja kohta suretti? Mittayksikkösi on liiskattu rusakko (lr).suhteuttamaan. Montako murskattua haahkanmunaa tai liiskattua rusakkoa vastaa suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä?Aika monta. Kilogrammoissa mitattuna päästömäärä on kymmenentuhatta.