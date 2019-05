Mielipide

Oppivelvollisuutta pitää uudistaa lapsilähtöisesti

Viime aikojen

Oppivelvollisuusiän

Monissa

Oppimis- ja keskittymis­vaikeudet

Uudistus

Muitakin

Esi- ja perusopetusta

keskustelu oppivelvollisuudesta on ollut organisaatio- ja normikeskeistä. Kes­kiöön tulisi nostaa kasvava lapsi, ainutlaatuisena ja erityisenä yksilönä.Seuraavan hallituksen on uudistettava lapsen opinpolkua. Siksi tarvitsemme syvällistä varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden analyysia. Sen pohjalta voidaan suunnitella innovatiivisia, osuvia ja vaikuttavia uudistuksia.kaavamaisen varhentamisen sijaan tulee kiinnittää huomio oppilaiden yksilölliseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Esiopetuksen ulottaminen 5-vuotiaisiin on periaatteessa kannatettava ajatus, mutta 5-vuotiailla kehityserot ovat vielä suurempia kuin 6- tai 7-vuotiailla.Esiopetuksen aloitusajankohdan ja opetuksen tavoitteiden tulee olla tasapainossa lapsen kehityksen ja oppimisedellytysten kanssa. Syksyllä esiopetukseen pitäisikin ottaa vain ne lapset, jotka ovat syntyneet alkuvuonna. Elokuun jälkeen syntyneet otettaisiin mukaan vasta seuraavana vuonna, jotta he saisivat vuoden lisäaikaa kehittymiseen.Samalla tavoin tulisi määritellä myös peruskoulun aloitusajankohta. Joustavuutta voitaisiin lisätä myös niin, että peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla vuosiluokkarajat joustaisivat nykyistä enemmän.maissa on todettu, että lapsen suhteellinen ikä vaikuttaa siihen, miten todennäköisesti hän saa neuropsykiatrisen diagnoosin, esimerkiksi adhd-diagnoosin. Loppuvuonna syntyneet lapset saavat ­diagnoosin useammin kuin alkuvuonna syntyneet.Ilmiö on jollakin tavalla kytköksissä siihen, miten lasten kypsy­miseroja käsitellään varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.Voidaan perustellusti epäillä, että kypsymättömyytensä vuoksi loppuvuonna syntynyt lapsi saa todennäköisemmin neuropsykiatrisen diagnoosin kuin alkuvuonna syntynyt lapsi.ovat yhteydessä syrjäytymiseen. Toisaalta onnistunut koulunkäynti parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia myöhemminkin.Uusi, aiempaa joustavampi lähtö koulutielle olisi lapsikeskeistä ja lapsiystävällistä koulutuspolitiikkaa.Lasten kehityserot ja temperamenttipiirteet tulisi kalenteri-iän rinnalla ottaa huomioon etenkin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen alkuvuosina. Tämä parantaisi lasten kestävää oppimismotivaa­tiota ja itseluottamusta.Uudistuksen ansiosta myös peruskoulun opetusryhmät voitaisiin muodostaa siten, että oppilaiden kehityksessä ja osaamisessa ei olisi niin suuria eroja kuin nykyisin. Ryhmien yhtenäisyys helpottaisi myös opettajien työtaakkaa.hyödyttäisi suuresti loppuvuonna syntyneitä oppilaita, joilla on nyt vaikeuksia koulutiensä alussa. Se vähentäisi myös oppi­misen erityisen tuen ja sote-erityispalvelujen tarvetta ja niistä syntyviä kustannuksia.Uudistus olisi sinänsä lähes kustannusneutraali.Eniten muutos auttaisi loppu­vuodesta syntyneitä poikia – lapsuudessa poikien kehitys etenee hieman hitaammin kuin tyttöjen.toimia tarvitaan. Keski-Pohjanmaalla lapsi- ja perhepolitiikan muutosohjelmassa on jo tuotu neuropsykiatrisesti oireilevien ja käytöshäiriöisten lasten tukea aiempaa enemmän koulun arkeen. Kun ­ongelmat esiintyvät päivittäin oppimisympäristössä, kuntoutus on mielekästä ja taloudellista toteuttaa koulussa.Kuopiossa toteutettu perheluokkakokeilu on taas osoittanut, että vanhempien tukeminen onnistuu osana koulupäivää.Toki tarvitsemme myös sosiaali- ja terveyspalveluissa uusia innovaatioita, joilla lapsiperheitä tuetaan esimerkiksi perhekeskusten kautta.on kehitettävä myös osana laajempaa lapsi- ja perhepolitiikkaa sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa. Lapsiin kohdistettavia toimia pitäisi esimerkiksi uutta hallitusohjelmaa laadittaessa arvioida, suunnitella ja toteuttaa kokonaisuutena.Lapsilähtöiseen uudistukseen tarvitaan kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä.