Rinnastetaanko vammaiset tavara­kuljetuksiin?

rikkaimpiin kaupunkeihin kuuluva Espoo on lähtenyt kilpailuttamaan kuljetuspalveluita. Virkamiesvalmistelussa on lähdetty siitä ajatuksesta, että vammaiset rinnastetaan tavarakuljetuksiin. Valmistelussa olevan toimintaohjeen mukaan vammaiselle ei enää anneta matkakorttia, välityskeskus pakkoreitittää matkan, eikä reittiä saa muuttaa kuin välityskeskuksen luvalla. Kuljettaja ei saa avustaa asiakasta. Välityskeskus seuraa reaaliajassa autoa ja asiakasta.Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta palautti toimintaohjeen uudelleen valmisteluun, mutta valmisteleva hanke jatkaa prosessia kuin mitään ei olisi tapahtunut.Vuosi sitten vammaiset toivat yhtenä rintamana esille, etteivät he halua jäykkää kuljetuspalvelua. Vammaisten ääntä ei ole kuultu valmistelussa, ja tässäkin vaiheessa vammaisia kuullaan, mutta mitkään ehdotukset eivät siirry toimintaohjeeseen.Länsi-Uudenmaan Kulkukeskuksen tavoitteena on kuljettaa saman palvelun kautta tulevaisuudessa kaikki henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset. Virkamiehet vertaavat tätä julkiseen joukkoliikenteeseen. Haluaisitko sinä kertoa, minne menet, ja että joku toinen päättää, millä aikataululla ja mitä reittiä?Toimintaohjeluonnos on vammaispalvelulain, itsemääräämisoikeuslain, yhdenvertaisuuslain sekä YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen vastainen.