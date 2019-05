Mielipide

Pelastuslaitos veti ylös jäihin vajonneen hirven, vaikka mielestäni se olisi ansainnut armonlaukauksen

kun vaalit ja petolliset kevätjäät ovat takana, voidaan rauhassa pohtia, mikä eläinsuojelun toteutuksessa vaatisi pikaisia toimia.Olin todistamassa pelastuslaitoksen urheaa työskentelyä läntisellä Uudellamaalla, jossa nuori naarashirvi oli jäänyt ansaan avantoon järvenselälle. Pelastuslaitos teki kaikkensa hirven pelastamiseksi. Parin tunnin tahattoman rääkkäyksen jälkeen hirvi saatiinkin nostettua ylös.Kysyin pelastajilta, eikö heillä ollut mukanaan asetta, jolla hirven olisi voinut yksinkertaisesti ampua ja vetää ruho sen jälkeen rantaan. Näin hirvi olisi välttynyt parin tunnin tuskilta sen sijaan, että pannessaan hanttiin niin kuolemaa kuin pelastajia se tuli nyt adrenaliinihuumassa rikkoneeksi vain lisää itseään.Ketään ihmistä – edes pelastajaa – ei voi komentaa samaan avantoon vauhkoontuneen hirven kanssa kiinnittämään pelastusliinoja. Nyt turvan ja sarvien ympäri kiedottu liina oli lähellä hukuttaa eläinparan.Kysymykseeni aseesta pelastajat vastasivat, että he ovat pelastajia, joille aseet eivät kuulu.Tämä on hyvä ja ymmärrettävä periaate. Se vaatii kuitenkin mielestäni poikkeuksen: eläinsuojelun nimissä keikalle lähtiessään pelastajilla tulisi olla oikeus ottaa mukaansa ase palopäällikön luvalla. Armonlaukaus on ristiriitoja herättävä termi, mutta oikein käytettynä se kyllä toteuttaa eläinsuojelun periaatteet.Poliisi ei mene heikoille jäille, ja harvoin paikallisen metsästysseuran vapaaehtoinenkaan siihen suostuu. Pelastaja on saanut heikoille jäille menoon jopa koulutuksen, mutta onko aseen kantaminen ja käyttö häneltä kielletty? Tuskinpa siihen koulutusta annetaan.Aloitetaan oikeat norminpurkutalkoot vaikka eläinsuojelun oikeasta ymmärtämisestä ja sen mukaisista keinoista. Pelastajien tulee saada asekoulutus ja lupa ottaa palopäällikön kaapista ase mukaan silloin, kun he ovat lähdössä epätoivoiselta vaikuttavalle keikalle pelastamaan eläintä.