Eläkeläisen alennuslipulla voi matkustaa kello 14:n jälkeenkin

(HS 8.5.) kritisoitiin HSL:n eläkeläisalennusta. Lipun aikarajoitus perustuu siihen, että arkisin aamu- ja iltaruuhkan välissä joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä, mutta kulkuvälineissä on paljon enemmän tilaa kuin ruuhka-aikoina. Koska haluamme mahdollistaa liikkumisen myös viikonloppuisin, edun saa samoina kellonaikoina myös silloin.Kansainvälisesti useissa lippujärjestelmissä veloitetaan ruuhka-aikojen matkoista kaikilta normaalia kalliimpaa hintaa. HSL-alueella tarjoamme yli 70-vuotiaille ruuhka-aikojen välissä normaalia halvempaa hintaa. Vaikka lippualennus päättyy kello 14, lipulla voi matkustaa myös kello 14:n jälkeen. Jos esimerkiksi kortilla on ostanut alennuslipun kello 13.59, sillä voi vyöhykkeiden määrästä riippuen nousta liikennevälineen kyytiin seuraavien 80–120 minuutin ajan.Kaikkein vähävaraisimmat eläkeläiset – Kelan maksamaa takuu- tai kansaneläkettä saavat tai Kelan maksamaa kuntoutustukea saavat – ovat edelleen oikeutettuja alennukseen kaikista matkoistaan, ja uudistuksen myötä alennusprosentit on yhtenäistetty kaikille 50 prosenttiin.